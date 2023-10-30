У Києві побито ще один кліматичний рекорд

Природа іноді буває справді непередбачуваною

У суботу, 28 жовтня, в столицю накрила негода. Шквальний вітер, пориви якого сягали величезної швидкості, просто змітав усе на своєму шляху.

Як виявилося, цього дня у столиці було зафіксовано рекорд швидкості вітру. Про це повідомляється на сайті ЦГО імені Бориса Срезневського.

Фахівці зафіксували той факт, що у суботу, 28 жовтня, у Києві максимальна швидкість вітру досягала 20 метрів за секунду. Цей показник дорівнює швидкості 75 кілометрів на годину. Шквальний вітер такої сили є рекордним для столиці.

Дані показники виявилися вищими, ніж попередній зафіксований рекорд — максимальне значення швидкості вітру цього дня було зареєстровано 1969 року. Тож у столиці було побито кліматичний рекорд.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що шквальний вітер, який обрушився на столицю у вихідні, призвів до численних пошкоджень ліній електропередач. Фахівці вже третю добу усувають наслідки негоди і намагаються якнайшвидше повернути світло в будинки людей.

Відомо, що Бориспільському, Броварському та Вишгородському районах Київської області близько 1000 житлових будинків залишаються знеструмленими. Фахівці завершують ремонт трьох ліній електропередач та 25 трансформаторних підстанцій, які були пошкоджені найбільше.