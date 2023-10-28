Деревопад у Києві: що встигла наробити стихія (фото)

Мешканців та гостей столиці просять бути максимально обачними

У суботу, 28 жовтня, на столицю обрушилася негода. Шквальний вітер з корінням вириває дерева, зносить дахи з будинків і змітає все на своєму шляху.

Кореспондент "Телеграфа" з місця подій повідомляє, що у столиці спостерігається справжній деревопад. У різних районах столиці можна побачити, як стихія буквально нище все на своєму шляху.

Так, на Новій Обухівській трасі, Лісовому масиві та на вулиці Парково-Сирецькій люди стають свідками того, як шквальний вітер з корінням вириває дерева і валить їх на проїжджу частину, припарковані поруч авто та будівлі.

На даний момент вже відомо про кількох постраждалих та одного загиблого, на яких також обрушилося дерево.

Наслідки негоди у Києві

Наслідки негоди у Києві

Киян та гостей міста прохають бути уважними та обережними під час перебування на вулиці. Тримайтеся якомога далі від ліній електропередач, не паркуйте автівку у місцях, де може впасти щось важке.

У разі падіння гілок чи дерев ви можете зателефонувати до:

аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 0442724018.

рятувальників 101 або 0444303713 (телефон КАРС).

Наслідки негоди у Києві

Наслідки негоди у Києві

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві можуть розпочатися аварійні відключення світла. Так, мешканцям та гостям столиці настійно рекомендують бути обачними та обережними, а також підготуватися до можливого блекауту.