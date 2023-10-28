Деревопад у Києві: що встигла наробити стихія (фото)
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Мешканців та гостей столиці просять бути максимально обачними
У суботу, 28 жовтня, на столицю обрушилася негода. Шквальний вітер з корінням вириває дерева, зносить дахи з будинків і змітає все на своєму шляху.
Кореспондент "Телеграфа" з місця подій повідомляє, що у столиці спостерігається справжній деревопад. У різних районах столиці можна побачити, як стихія буквально нище все на своєму шляху.
Так, на Новій Обухівській трасі, Лісовому масиві та на вулиці Парково-Сирецькій люди стають свідками того, як шквальний вітер з корінням вириває дерева і валить їх на проїжджу частину, припарковані поруч авто та будівлі.
На даний момент вже відомо про кількох постраждалих та одного загиблого, на яких також обрушилося дерево.
Киян та гостей міста прохають бути уважними та обережними під час перебування на вулиці. Тримайтеся якомога далі від ліній електропередач, не паркуйте автівку у місцях, де може впасти щось важке.
У разі падіння гілок чи дерев ви можете зателефонувати до:
- аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 0442724018.
- рятувальників 101 або 0444303713 (телефон КАРС).
Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві можуть розпочатися аварійні відключення світла. Так, мешканцям та гостям столиці настійно рекомендують бути обачними та обережними, а також підготуватися до можливого блекауту.