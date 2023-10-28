Деревопад в Киеве: что успела натворить стихия (фото)

Жителей и гостей столицы просят быть максимально осмотрительными

В субботу, 28 октября, на столицу обрушилась непогода. Шквальный ветер с корнями вырывает деревья, сносит крыши с домов и опрокидывает все на своем пути.

Корреспондент "Телеграфа" с места событий сообщает о том, что в столице наблюдается настоящий деревопад. В разных районах столицы можно наблюдать за тем, как стихия буквально сметает все на своем пути.

Так, на Новой Обуховской трассе, Лесном массиве и улице Парково-Сырецкой люди становятся свидетелями того, как шквальный ветер с корнями вырывает деревья и валит их на проезжую часть, припаркованные рядом авто и близстоящие здания.

На данный момент уже известно о нескольких пострадавших и одном погибшем, на которых также обрушилось дерево.

Последствия непогоды в Киеве

Последствия непогоды в Киеве

Киевлян и гостей города просят быть внимательными и осторожными во время пребывания на улице. Держитесь подальше от линий электропередач, не паркуйте машину в местах, где может упасть что-то тяжелое.

В случае падения веток или деревьев вы можете позвонить в:

аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 0442724018.

спасателям 101 или 0444303713 (телефон КАРС).

Последствия непогоды в Киеве

Последствия непогоды в Киеве

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве могут начаться аварийные отключения света. Так, жителям и гостям столицы настоятельно рекомендуют быть осмотрительными и осторожными, а также подготовиться к возможному блэкауту.