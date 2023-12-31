Глобальне потепління вб'є цей вид вина: скільки років йому залишилося

Кліматичні зміни можуть завдати нищівних збитків усій виноробній галузі загалом

Любителям вживати ігристе вино варто напружитися та пити його, поки воно ще існує. До 2050 року через зміни клімату шампанське може взагалі зникнути, оскільки виробляти його буде нема з чого – і на Новий Рік доведеться купувати для столу щось інше.

Про це пише американський телеканал CNN із посиланням на дослідження стартапу ClimateAi із Силіконової долини. За даними вчених, сотні видів винограду через глобальне потепління знаходяться на межі зникнення, і серед них – Шардоне, Піно Нуар та Піно Меньє, сорти, які використовуються для виробництва майже усього шампанського у світі.

Вчені кажуть, що зміни клімату у головних виноробних регіонах світу, у тому числі в Шампані на півночі Франції, дуже погано відбиваються на виноробній галузі. Дані, отримані за допомогою глобальних кліматичних моделей, супутників та польових дослідів, показують дуже сумну картину – до 2050 року усі три сорти для виробництва шампанського можуть зникнути.

Щобільше, кількість регіонів, де взагалі вирощуються винні сорти винограду, може скоротитися більше, ніж удвічі в тому випадку, якщо глобальна температура підніметься на два градуси за шкалою Цельсія у порівнянні з доіндустріальною епохою. ООН вважає, що світ подолає цей показник у XXI столітті. Якщо ж температура виросте на чотири градуси, 85% виноробних регіонів взагалі стануть нежиттєздатними.

"Якщо говорити конкретно про шампанське, це унікальний напій. Для його насиченого смаку потрібні теплі сонячні дні, а для створення тієї кислотності, яка надає йому свіжості, потрібні прохолодні ночі. Але в міру того, як клімат стає теплішим, теплі сонячні дні можуть стати надто спекотними, а прохолодні ночі зникнуть", – прокоментував віцепрезидент стартапу Вілл Клеттер.

Телеканал нагадує, що 2023 рік приніс найнижче виробництво вина за останні 60 років. Головна причина – екстремальні погодні та природні явища, які, зокрема, завдали сильного удару по позиціях Італії. Через несподівані повені, гради та посухи країна втратила більшу частину врожаю. За словами Клеттера, погодні зміни – серйозний виклик для виноробів.

"Це дуже актуальна проблема. Це означає дорожче вино, або, можливо, вино, що виробляється не тієї ж якості, і, можливо, ви навіть не зможете отримати доступ до деяких вин, якими ви звикли насолоджуватися. І це проблема, з якою ми зіткнулися сьогодні", – резюмував він, додавши, що виноробам, скоріше за все, доведеться адаптуватися до нових реалій. Можливо, навіть, переносити виробництво вина у регіони, які зараз вважаються північчю.

Раніше "Телеграф" повідомляв про вплив до кінця століття глобальної зміни клімату на Європу. 89% відсотків території перейде у нову кліматичну зону.

Клімат невпинно змінюється через різні чинники. Останні роки показують прискорення цього процесу, а темпи глобального потепління можуть зрости на 50 відсотків у найближчі десятиліття з супутньою ескалацією наслідків, вважає частина кліматологів, зокрема Джеймс Е. Хансен і група його колег.