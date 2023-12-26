Спеки та повеней стане більше? Вчені зробили невтішний висновок щодо клімату

Останні роки показують тенденцію для прискорення потепління, проте про остаточні висновки говорити поки не варто

Клімат невпинно змінюється через різні чинники. Останні роки показують прискорення цього процесу, а темпи глобального потепління можуть зрости на 50 відсотків у найближчі десятиліття з супутньою ескалацією наслідків, вважає частина кліматологів, зокрема Джеймс Е. Хансен і група його колег.

Про це пише The Washington Post. Зазначається, що з дослідниками деякі вчені не погоджуються. Вони зазначають несприятливий стан справ, але прискорення поки не видно. Деякі моделі клімату передбачають збільшення темпів, однак остаточні висновки робити поки не час.

"Я думаю, що нам, ймовірно, знадобляться дані ще за три-чотири роки", — цитує видання кліматолог з Університету Лідса Кріса Сміта. Вченим потрібно більше часу, щоб переконатися, що зміна клімату останніх років виходить за межі прогнозованих.

Так, дані з 1880 по 2023 рік показують значне прискорення потепління в 1970 році. Причина — різке збільшення парникових газів в атмосфері. Проте друге прискорення поки є не настільки очевидним. Та воно може викликати ще більше лісових пожеж, повеней, хвиль спеки та інших наслідків по всьому світу.

Одним з наслідків сильного потепління є волога спека — коли надмірна вологість від випаровування води навколо перешкоджає нормальному потовиділенню людини. Вчені виявили, що Мексика і Центральна Америка, Перська затока, Індія, Пакистан і Південно-Східна Азія наближаються до такого порогу, коли "більше неможливо потіти досить швидко, щоб запобігти перегріванню" до кінця століття.

Раніше "Телеграф" повідомляв про вплив до кінця століття глобальної зміни клімату на Європу. 89% відсотків території перейде у нову кліматичну зону.