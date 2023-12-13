Виноват теплый дождь: украинские ученые нашли причину таяния ледников в Антарктике

Исследователи обнаружили нетипичное горячее ядро в районе ледников Pine Island и Thwaites

Украинские метеорологи из Национального антарктического научного центра (НАНЦ) вместе со своими иностранными коллегами смогли обнаружить причину экстремального таяния ледников на побережье Антарктики. Выяснилось, что причиной тому является образование нетипичного горячего ядра в атмосфере.

Исследования проводились в рамках проекта "PolarRES, который длится уже несколько лет, пишет НАНЦ в Facebook. Ученые выяснили, что таяние ледников связано с наложением друг на друга двух потоков теплого воздуха, что и образует нетипичные "горячие точки".

Руководитель отдела физики атмосферы и геокосмоса НАНЦ и участник проекта Денис Пишняк рассказал, что на таяние ледников влияет много факторов. А недавние исследования подтвердили, что вклад атмосферных процессов особо важен в этом явлении.

Наличие нетипичного горячего ядра украинские ученые обнаружили в начале 2023 года. Далее они работали над тем, чтобы понять, как оно образовалось и каким образом происходила передача тепла на поверхность ледника. В итоге ученым удалось найти ответ.

"В районах локальных потеплений поток влажного теплого воздуха с севера накладывается на теплый феновый (сухой) поток с востока. В результате формируется, во-первых, толстый слой теплого воздуха, а, во-вторых, образуются осадки в виде снега (из-за вынужденного подъема влажного воздуха над более сухим, а также над континентальным склоном)", ― сказал Пишняк.

"Горячие точки" на побережье Антарктики

Причем в процессе падения этот снег успевает превратиться в теплый дождь. Скорее всего, эти осадки забирают тепло из "теплой" части приземной атмосферы, а потом переносят его на поверхность ледников.

Но и это еще не все. Теплый дождь меняет цвет снежного покрова, делая его более темным. Это значит, что он будет поглощать больше света (в том числе и инфракрасного излучения), а поэтому еще быстрее растает.

Это предположение выглядит весьма убедительно, но ученым предстоит еще провести ряд экспериментов, чтобы перепроверить гипотезу. Они также попытаются спрогнозировать темпы таяния ледников в условиях роста температуры атмосферы.

Ранее "Телеграф" писал, что Антарктида может стать цветущим континентом. К такому выводу пришли ученые из Вашингтонского университета.