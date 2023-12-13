Винен теплий дощ: українські вчені знайшли причину танення льодовиків в Антарктиці

Дослідники виявили нетипове гаряче ядро в районі льодовиків Pine Island та Thwaites

Українські метеорологи з Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) разом зі своїми іноземними колегами змогли виявити причину екстремального танення льодовиків на узбережжі Антарктики. З’ясувалося, що причиною є утворення нетипового гарячого ядра в атмосфері.

Дослідження проводилися в рамках проекту PolarRES, який триває вже кілька років, пише НАНЦ у Facebook. Вчені з'ясували, що танення льодовиків пов'язане з накладенням один на одного двох потоків теплого повітря, що утворює нетипові "гарячі точки".

Керівник відділу фізики атмосфери та геокосмосу НАНЦ та учасник проекту Денис Пішняк розповів, що на танення льодовиків впливає багато чинників. Нещодавні дослідження підтвердили, що вклад атмосферних процесів особливо важливий у цьому явищі.

Наявність нетипового гарячого ядра українські вчені виявили на початку 2023 року. Далі вони працювали над тим, щоб зрозуміти, як воно утворилося та яким чином відбувалася передача тепла на поверхню льодовика. У результаті вченим удалося знайти відповідь.

"У районах локальних потеплінь потік теплого вологого повітря з півночі накладається на теплий феновий (сухий) потік зі сходу. Внаслідок цього формується, по-перше, товстий шар теплого повітря, а, по-друге, утворюються опади у вигляді снігу (через вимушений підйом вологого повітря над сухішим, а також над континентальним схилом)", ― сказав Пішняк.

"Гарячі точки" на узбережжі Антарктики

Причому під час падіння цей сніг встигає перетворитися на теплий дощ. Швидше за все, ці опади забирають тепло із "теплої" частини приземної атмосфери, а потім переносять його на поверхню льодовиків.

Але це ще не все. Теплий дощ змінює колір снігового покриву, роблячи його темнішим. Це означає, що він поглинатиме більше світла (у тому числі й інфрачервоного випромінювання), а тому ще швидше розтане.

Це припущення виглядає дуже переконливо, але вченим належить ще провести ряд експериментів, щоб перевірити і довести остаточно цю гіпотезу. Вони також спробують спрогнозувати темпи танення льодовиків за умов зростання температури атмосфери.

Раніше "Телеграф" писав, що Антарктида може стати квітучим континентом. Такого висновку дійшли вчені з Вашингтонського університету.