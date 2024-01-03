Понад 10 тисяч вірусів знайшли у льодовиках Арктики та Тибету: чим це небезпечно для людства

Дослідження верхнього шару льодовиків та талої води показали цікаві результати

Вчені з Університету Ланьчжоу на чолі з Юнцин Лі виявили 10840 видів ДНК-вірусів, які вдалося знайти під час досліджень 38 гірських і полярних льодовиків. Їх об’єднали в каталог надльодяникового геному вірусу (SgVG).

Дослідники виявили, що більшість із виявлених вірусів є лізогенними й вражають лише бактерії. Про це йдеться у науковому журналі Science Bulletin.

Згідно з дослідженнями вчених, 83% виявлених вірусів є лізогенними. Тобто при зараженні вони вбудовуються в бактерію та інтегрують свою ДНК у бактеріальну хромосому. Таким чином, вірус передається наступним поколінням.

Причому таке "зараження" не обов’язково має згубні наслідки для бактерії. Навпаки, воно допоможе краще адаптуватися до холоду, прискорити метаболізм. За несприятливих умов клітина-господар отримає можливість використовувати фенольний вуглець, щоб продовжити виживання.

Однак є у верхньому шарі льоду є інші мікроорганізми, які можуть бути небезпечними для людства. Якщо льодовики розтануть, вони можуть вибратися назовні та інфікувати тварин, людей.

"Наші результати дають першу систематичну характеристику різноманітності, функції та оцінки ризиків для здоров’я гірських та полярних супраледникових вірусів", — заявила професор Юнцин Лю.

Зазначимо, що найбільше нових вірусів було виявлено в нагір’ї Тибету — 8894. Там вчені проводили дослідження в період з 2017 по 2020 роки. З десяти льодовиків брали зразки снігу, льоду, талої води та кріоконіту (тобто невеликих отворів на поверхні льодовиків, куди потрапляють пил та інші забруднення).

Нещодавно вчені провели також експерименти на місці, взявши проби талої води та кріоніту з чотирьох льодовиків на плато Тибету. Результати показали, що контроль вірусів у надльодовикових мікробних спільнотах вкрай важливий. Надльодовикові мікроорганізми впливають на якість води нижче за течією.

Чому танення льодовиків небезпечне для людства

У Китайській академії наук з 2016 року почали проводити дослідження нагір’я Тибету. До того вважалося, що у льодовиках не може бути різноманітність життя. Інтерес до них прокинувся, коли вони почали танути. І з’ясувалося, що це набагато небезпечніше, ніж здавалося раніше.

У льодовиках нагір’я Тибету можуть бути заховані смертельні мікроорганізми, яким понад 15 тисяч років. Такого висновку дійшли вчені з Китайської академії наук після досліджень 2016-2020 років. Вони виявили 968 нових мікрооорганізмів, які раніше були невідомі науці, повідомляє Nature Biotechnology.

"Огортані льодом сучасні та давні патогенні мікроби здатні призвести до локальних епідемій і навіть пандемій. Ці мікроорганізми можуть нести нові фактори вірулентності, які роблять рослини, тварин і людей уразливими", — стверджують вчені.

Зазначимо, що нагір’я Тибету ще називають "Азіатською водонапірною вежею", адже воно є джерелом декількох великих річок, серед яких Інд, Брахмапутра, Салуїн, Меконг, Янцзи і Хуанхе. Якщо смертоносні віруси вивільняться з "крижаного полону", то почнуться епідемії та пандемії. Причому найбільше постраждають дві густонаселені країни — Індія та Китай.

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