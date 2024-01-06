Внебрачное детище рыбы и свиньи? У побережья Италии выловили причудливое существо (фото)

Рыба на самом деле не редкая, но не часто пересекается с людьми

Человечество по-прежнему знает очень мало о том, что происходит в морях и океанах, а потому случайная находка очередного причудливого обитателя может не на шутку переполошить людей. Так подобная история произошла с жителями острова Эльба (Италия), где выловили любопытную акулу с мордой свиньи.

Согласно странице острова Эльба в Facebook, рыбу нашли офицеры ВМФ у побережья. К моменту находки она уже была мертва, а потому ее доставили на берег, чтобы попытаться опознать.

Итальянские биологи, впрочем, поспешили заверить, что это никакой не мутант и не детище сумрачной биоинженерии, а Обыкновенная центрина (Oxynotus centrina), которую еще называют "рыба-свинья".

С людьми ей контактировать приходится редко, поскольку ее ареал обитания находится на глубине от 40 до 800 метров, но чаще всего они не поднимаются выше стометровой глубины. При этом акулу можно встретить у побережья Африки и Европы от ЮАР на юге и до Британских островов на севере, кроме того, обитают они и в Средиземном море, а также наблюдались даже в Черном и Азовском морях.

Самая крупная зарегистрированная особь этого вида достигала 1,5 метра, но обычно они имеют длину около метра. Эти акулы питаются донными беспозвоночными, чем объясняется плоское строение морды.

Любая же схожесть со свиньями является абсолютно случайной, хотя эти рыбы тоже умеют "хрюкать", когда их вытаскивают из воды.

Как сообщалось ранее, ученые недавно открыли неизвестный ранее вид кошачьих акул с необычными для представителей этого рода белыми глазами.