Позашлюбне дітище риби та свині? Біля узбережжя Італії виловили химерну істоту (фото)

Риба насправді не рідкісна, але не часто перетинається з людьми

Людство, як і раніше, знає дуже мало про те, що відбувається в морях і океанах, а тому випадкова знахідка чергового химерного мешканця може не на жарт переполошити людей. Така історія сталася з жителями острова Ельба (Італія), де виловили цікаву акулу з мордою свині.

Згідно зі сторінкою острова Ельба у Facebook, рибу знайшли офіцери ВМФ біля узбережжя. На момент знахідки вона вже була мертва, а тому її доставили на берег, щоб спробувати впізнати.

Італійські біологи, втім, поспішили запевнити, що це ніякий не мутант і не дітище сутінкової біоінженерії, а Груба акула кутовата чи Звичайна центріна (Oxynotus centrina), яку ще деколи називають "риба-свиня".

З людьми їй контактувати доводиться рідко, оскільки її ареал проживання знаходиться на глибині від 40 до 800 метрів, але найчастіше вони не піднімаються вище за стометрову глибину. При цьому акулу можна зустріти біля узбережжя Африки та Європи від ПАР на півдні до Британських островів на півночі, крім того, мешкають вони і в Середземному морі, а також спостерігалися навіть у Чорному та Азовському морях.

Найбільша зареєстрована особина цього виду сягала 1,5 метра, але зазвичай вони мають довжину близько метра. Ці акули харчуються донними безхребетними, чим пояснюється пласка будова морди.

Будь-яка схожість зі свинями є абсолютно випадковою, хоча ці риби теж вміють "хрюкати", коли їх витягують з води.

Як повідомлялося раніше, вчені нещодавно відкрили невідомий раніше вигляд котячих акул із незвичайними для представників цього роду білими очима.