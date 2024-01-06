Оце так підловили: кращі фото дикої природи 2023 року
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Проголосувати за обране фото можна до кінця січня
У 2024 році вручатиметься нагорода 59-го конкурсу від Музею природної історії в Лондоні. Міжнародна комісія журі з понад 50 000 зображень обрала 100 фіналістів. Ще 25 були відібрані суддями та Музеєм. Однак останній етап оцінювання — за глядачами.
З 25 фото на сайті музею можна обрати свого фаворита та проголосувати. Переможець отримає престижну нагороду People's Choice Award. Голосування триватиме до 31 січня 2024 року.
На конкурс подавали фото із левами, рибами, полярними ведмедями, пінгвінами, лисами та навіть інтерпретацію поняття дикої природи — знімок "Жертви моди" із шубами. Фотохудожники також подавали на конкурс фото, які демонструють наслідки дій людини для природи.
Методом народного голосування обиратимуть переможця та чотирьох учасників, які посідають другі місця. Їхні імена оголосять 7 лютого 2024 року.
Раніше "Телеграф" публікував приголомшливі фото північного сяйва. 25 зображень відібрали як кращі в 2023 році за версією Capture the Atlas. Цьогоріч через сильну сонячну активність фотографам вдалося сфотографувати Аврору далеко від традиційних місць. Ці знімки також увійшли в перелік кращих.