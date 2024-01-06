Оце так підловили: кращі фото дикої природи 2023 року

Проголосувати за обране фото можна до кінця січня

У 2024 році вручатиметься нагорода 59-го конкурсу від Музею природної історії в Лондоні. Міжнародна комісія журі з понад 50 000 зображень обрала 100 фіналістів. Ще 25 були відібрані суддями та Музеєм. Однак останній етап оцінювання — за глядачами.

З 25 фото на сайті музею можна обрати свого фаворита та проголосувати. Переможець отримає престижну нагороду People's Choice Award. Голосування триватиме до 31 січня 2024 року.

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