Вот так подловили: лучшие фото дикой природы 2023 года

Проголосовать за выбранное фото можно до конца января

В 2024 году будет вручена награда 59-го конкурса от Музея естественной истории в Лондоне. Международная комиссия жюри из более 50 000 изображений выбрала 100 финалистов. Еще 25 были отобраны судьями и Музеем. Однако последний этап оценивания – за зрителями.

Из 25 фото на сайте музея можно выбрать своего фаворита и проголосовать. Победитель получит престижную награду "People’s Choice Award". Голосование продлится до 31 января 2024 года.

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На конкурс подавали фото со львами, рыбами, полярными медведями, пингвинами, лисами и даже интерпретация понятия дикой природы — снимок "Жертвы моды" с шубами. Фотохудожники также представили на конкурс фото, демонстрирующие последствия действий человека для природы.

Жертвы моды Бритта Яскински

Надежда Роберто Гарсиа-Роа Opportunity Fox, Мэтт Маран Бык на мусорнике Брент Стиртон Мусорные напитки, Клер Варинг

Методом народного голосования будут выбирать победителя и четырех участников, занимающих вторые места. Их имена будут объявлены 7 февраля 2024 года.

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Ранее "Телеграф" публиковал потрясающие фото северного сияния. 25 изображений отобрали как лучшие в 2023 году по версии Capture the Atlas. В этом году из-за сильной солнечной активности фотографам удалось сфотографировать Аврору вдали от традиционных мест. Эти снимки также вошли в список лучших.