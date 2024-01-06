Вот так подловили: лучшие фото дикой природы 2023 года
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1211
Проголосовать за выбранное фото можно до конца января
В 2024 году будет вручена награда 59-го конкурса от Музея естественной истории в Лондоне. Международная комиссия жюри из более 50 000 изображений выбрала 100 финалистов. Еще 25 были отобраны судьями и Музеем. Однако последний этап оценивания – за зрителями.
Из 25 фото на сайте музея можно выбрать своего фаворита и проголосовать. Победитель получит престижную награду "People’s Choice Award". Голосование продлится до 31 января 2024 года.
На конкурс подавали фото со львами, рыбами, полярными медведями, пингвинами, лисами и даже интерпретация понятия дикой природы — снимок "Жертвы моды" с шубами. Фотохудожники также представили на конкурс фото, демонстрирующие последствия действий человека для природы.
Методом народного голосования будут выбирать победителя и четырех участников, занимающих вторые места. Их имена будут объявлены 7 февраля 2024 года.
Ранее "Телеграф" публиковал потрясающие фото северного сияния. 25 изображений отобрали как лучшие в 2023 году по версии Capture the Atlas. В этом году из-за сильной солнечной активности фотографам удалось сфотографировать Аврору вдали от традиционных мест. Эти снимки также вошли в список лучших.