Не Маском единым: в NASA испытали революционный двигатель для полетов на Марс (видео)

Двигатель будет дешевле, мощнее и экономичней

Пока Илон Маск пытается довести до ума свой Starship, в Американском аэрокосмическом агентстве (NASA) хотят найти другой способ добраться до Марса и уже сделали важный шаг на этом пути.

Как пишет ScienceAlert, инженеры ведомства успешно завершили первые испытания вращающегося детонационного ракетного двигателя (RDRE), который достиг 25 810 ньютонов тяги в течение 251 секунды.

Двигатель RDRE является относительно новым изобретением, в нем используется устойчивая детонация, вращающаяся вокруг кольцеобразного канала, питаемая смесью топлива и кислорода, которая воспламеняется при каждом проходящем взрыве. При детонации продукты горения расширяются со сверхзвуковой скоростью, что теоретически на 25 % более эффективно, чем обычное сгорание.

Более высокая эффективность горения может значительно сократить расходы топлива для организации полетов, что важно для планирования далеких космических миссий, например, на Марс.

Хоть сейчас инженерам удалось достичь тяги почти в 26 тысяч ньютонов, но в теории они хотят "разогнать" его до 44 тысяч ньютонов. Для сравнения отметим, что самый мощный в истории ракетный двигатель использовался для запуска корабля Space Shuttle, его тяга достигала 14,5 млн ньютонов, то есть новому двигателю есть куда стремиться.

Однако новая технология также примечательна тем, что в ней используется 3D-печать, что делает эти двигатели не только более экономными, но и более дешевыми в производстве.

Как сообщалось ранее, в NASA хотят подвести зонд "Паркер" на максимально близкое расстояние к Солнцу и при этом разогнать его до самой высокой скорости в истории человечества.