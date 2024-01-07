Не Маском єдиним: у NASA випробували революційний двигун для польотів на Марс (відео)

Двигун буде дешевшим, потужнішим та економічнішим

Поки Ілон Маск намагається довести до пуття свій Starship, в Американському аерокосмічному агентстві (NASA) хочуть знайти інший спосіб дістатися Марса і вже зробили важливий крок на цьому шляху.

Як пише ScienceAlert, інженери відомства успішно завершили перші випробування обертового детонаційного ракетного двигуна (RDRE), який досяг 25 810 ньютонів тяги протягом 251 секунди.

Двигун RDRE є відносно новим винаходом, в ньому використовується стійка детонація, що використовує форму згоряння з підвищенням тиску, де одна або кілька детонацій безперервно рухаються кільцевим каналом. При детонації продукти горіння розширюються з надзвуковою швидкістю, що теоретично на 25% ефективніше, ніж звичайне згоряння.

Вища ефективність горіння може значно скоротити витрати палива організації польотів, що важливо задля планування далеких космічних місій, наприклад, на Марс.

Хоча зараз інженерам вдалося досягти тяги майже 26 тисяч ньютонів, але в теорії вони хочуть "розігнати" його до 44 тисяч ньютонів. Для порівняння зазначимо, що найпотужніший в історії ракетний двигун використовувався для запуску корабля Space Shuttle, його тяга досягала 14,5 млн ньютонів, тобто новому двигуну є куди прагнути.

Однак нова технологія також примітна тим, що в ній використовується 3D-друк, що робить ці двигуни не тільки більш економними, а й дешевшими у виробництві.

Як повідомлялося раніше, у NASA хочуть підвести зонд "Паркер" на максимально близьку відстань до Сонця і при цьому розігнати його до найвищої швидкості в історії людства.