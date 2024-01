Експерти оцінили ймовірність того, що штучний інтелект знищить людство: чи варто хвилюватися

Знищити людство ШІ навряд чи зможе, а от перебрати на себе багато функцій – зуміє

Попри стрімкий розвиток штучного інтелекту, тенденція до вдосконалення якого збережеться у найближчі роки, немає причин хвилюватися через те, що ШІ зможе знищити людство – такий варіант дуже лякає сучасне суспільство. За розрахунками вчених, шанси на те, що ШІ знищить людство у найближчі п'ять років, до 2028 року, складають не більше 5%.

Про це сказано у дослідженні "Thousands of AI authors on the future of AI", яке підготувала низка вчених зі США та Великої Британії. Вони наводять дані, які базуються на опитуванні майже 2800 дослідників ШІ.

Так, майже 58% з опитаних вважають, що шанси ШІ знищити людство протягом найближчих п'яти років дорівнюють 5%. Для порівняння, це значно менше, аніж шанси початку ядерної війни протягом найближчих кількох років, або навіть десятиліть. Але навіть ці 5%, які дають опитані, можливі за умови виникнення до 2028 року так званого "загального штучного інтелекту" – високорозвиненої форми штучного інтелекту, яка буде значно перевершувати інтелектуальні можливості людини та її здатність приймати рішення.

Втім, дослідники погоджуються із тим, що до 2028 року системи штучного інтелекту будуть здатні виконувати переважну більшість інтелектуальних завдань, які станом на сьогодні робить людина. Те саме вірно відносно художніх робіт – ШІ зможе створювати повноцінні пісні, картини, або вебсайти. Але завдання, що пов'язані зі складною взаємодією з фізичним світом, штучний інтелект не виконає – як і завдання, які пов'язані з глибоким розумінням сутності справи.

Також дослідники зробили низку припущень, для чого може бути використаний ШІ у негативних сценаріях:

Масова заміна робітників на виробництві та автоматизація процесів, що спричинить безробіття;

Масове використання технологій для маніпулювання громадською думкою;

Використання ШІ для розробки хімічної чи іншої зброї масового ураження;

Використання ШІ для моніторингу та контролю населення у найдрібніших деталях;

Інші негативні сценарії.

Раніше "Телеграф" писав, що у 2024 році на самохідну артилерійську установку Caesar можуть вперше встановити штучний інтелект. І цілком ймовірно, судячи з новин про створення артилерійської коаліції для Збройних сил України, що САУ випробують відразу на передовій.

У2023 році штучний інтелект почав робити революцію на полі бою, оскільки все більше світових армій беруть ШІ на озброєння. Наприклад, Ізраїль вже зробив танк з використанням ШІ, про військові розробки такого ж плану думають у США, Китаї, Австралії та інших країнах.