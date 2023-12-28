Звинуватили у крадіжці: відоме видання в США подало до суду на творців ChatGPT та BingAI

The New York Times вимагає від компаній OpenAI та Microsoft знищити матеріали, за допомогою яких навчалися ШІ

Відоме американське видання The New York Times подало судовий позов проти компаній OpenAI та Microsoft – розробників ChatGPT та BingAI. Видання заявило, що штучні інтелекти нібито порушили їхнє авторське право, оскільки компанії використовували статті газети, щоб навчати мовні моделі.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Так, у позові, який видання подало до федерального суду Манхеттена, обидві компанії звинувачені у спробі безкоштовно використати "величезні інвестиції NYT у свою журналістику".

"Немає нічого "перетворюючого" у використанні контенту Times без оплати для створення продуктів, які замінюють Times та відволікають від неї аудиторію", – сказано у позові.

Компанії OpenAI та Microsoft, своєю чергою, вважають, що використання творів, які захищені авторським правом, для навчання ШІ, підпадає під доктрину "добросовісного використання". Це правова доктрина, яка у певних випадках дозволяє використовувати матеріали, захищені авторським правом, без дозволу правовласника.

Хоча видання не вимагало конкретних сум компенсацій за "збитки", яких нібито завдав ШІ, газета заявила, що мова йде про мільярди доларів США. NYT також вимагає, щоб компанії знищили навчальні набори для ШІ, які містять у собі матеріали газети. Компанії, судячи з усього, навідріз відмовляються це робити – відомо, що переговори між NYT та OpenAI й Microsoft не мали успіху.

Раніше "Телеграф" писав, що Верховний суд Великої Британії прийняв рішення, що штучний інтелект не має патентних прав, а отже не може патентувати власні винаходи. Також не можуть бути запатентовані винаходи, які зроблені ШІ, але подаються іншою людиною.