Ці професії замінить штучний інтелект? Кому варто потурбуватися про майбутнє

Люди творчої та фізичної праці можуть почуватися спокійно, а от тим, хто працює з алгоритмами та базами даних, може не пощастити

Представникам деяких професій, на які зараз існує попит, варто напружитися, оскільки через стрімкий розвиток нейромереж, штучного інтелекту та великих мовних моделей (LLM) попит на них може різко зменшитися. Більшу частину з представників цих професій зможе замінити саме ШІ.

Про це йдеться в офіційному дослідженні, яке опублікувало Міністерство освіти Великої Британії. За даними дослідників, в перспективі до 30% робочих місць у світі можуть бути зайняті чат-ботами, нейромережами та іншими видами ШІ.

Британські експерти виділили набір професій, які, на їхню думку, опиняться в майбутньому під загрозою. Загальний список складається з 20 пунктів:

Юристи; Адвокати; Психологи; Бухгалтери; Економісти; Маркетологи; HR-менеджери; Інженери-будівельники; Кредитні контролери; Менеджери з розрахунку заробітної плати; Менеджери та директори із закупівель; Фінансові менеджери та директори; Держслужбовці в апараті уряду; Фахівці з бізнесу та суміжних питань; Фінансові менеджери по роботі з клієнтами; Бізнес-аналітики та консультанти з менеджменту; Консультанти з освіти та шкільні інспектори; Інвестиційні та фінансові аналітики/консультанти; Фахівці в галузі бізнесу, досліджень та управління; Фахівці з управління бізнесовими та фінансовими проєктами.

Міністерство попереджує, що за даними дослідження, штучний інтелект може позбавити роботи тисячі працівників у сферах юриспруденції, фінансів, управління, бізнесу та HR. А от професії, які пов'язані зі здебільшого фізичною працею (тренери, будівельники, прибиральники, покрівельники, сантехніки) можуть почуватися спокійнішими – щонайменше до того моменту, поки роботи не стануть більш розвиненими та поширеними.

Цікавий момент – до списку не увійшли журналісти, письменники, будь-які професії, які пов'язані зі створенням текстів та творчою роботою. Скоріше за все, причина – саме необхідність знаходити творчий підхід до своєї роботи, чого ШІ не може. Наприклад, для роботи в ЗМІ недостатньо базових алгоритмів та знань.

Раніше ми писали про те, що ШІ зміг показати те, як виглядала б палаюча москва, якби її малювали різні відомі художники. Також ШІ показав, як могла б виглядати прогулянка президента України Володимира Зеленського та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного вулицями зруйнованої москви.