Ресторанний бізнес йде в майбутнє: як ШІ створює нові рецепти та дизайни закладів

Штучний інтелект трансформує ресторанну індустрію

Сьогодні кожен з нас може використовувати штучний інтелект (ШІ) для розв'язання повсякденних задач. Застосувати генеративний ШІ можна у будь-якій сфері, навіть не вдаючись до вивчення мови програмування.

На конференції з ресторанних інновацій SALT, інформаційний партнером якої виступив сайт "Телеграф", керівник ІТ-компанії DevRain Solutions та Microsoft Regional Director Олександр Краковецький поділився реальними кейсами використання ШІ в ресторанній індустрії. Розмова вийшла досить пізнавальною.

Вже звичний ChatGPT

У готельно-ресторанній сфері застосування штучного інтелекту може бути корисним для маркетингу, аналізу відгуків, створення меню тощо. Кожна з таких задач може бути виконана звичайним ChatGPT.

Однак варто розуміти, що стандартний режим чат-боту не можна використовувати як пошукову систему. Бо він має дані лише до вересня 2021 року. І якщо запитати чат про актуальні події війни росії та України, то він зможе лише робити припущення.

Однак вже існує розширення, що дозволяє чату переглядати інтернет. У вересні 2023 розробники повідомили, що чат-бот тепер може взаємодіяти зі сторонніми сайтами. Однак ця функція буде доступна для користувачів преміум-класу.

Штучний інтелект розумнішає

Перше, що треба розуміти — системи ШІ феноменально швидко вчаться. Ще тиждень тому система лише додавала статичну графіку, а сьогодні вже пропонує інтерактивну карту, з якою можна взаємодіяти. Можна навіть створювати інтерактивні міжнародні аналітичні панелі.

Зрештою ШІ є невід'ємною частиною ресторанної індустрії вже не перший рік. Але як далеко це може зайти? Чи існують сьогодні повністю автоматизовані ресторани? І чи може така повна роботизація стати звичайним явищем для ресторанної індустрії в найближчі десятиліття?

— KFC і McDonald's почали використовувати ШІ приблизно у 2014-2019 роках. А Starbucks взагалі інвестує в це від 2000 року. Та поки що штучний інтелект перебуває у "бек-офісі". Пересічні люди цього, як правило, не бачать. Бо клієнт у ресторані думає передусім про сервіс, їжу та атмосферу, а не про технології. Загалом у деяких країнах є роборуки, які складають бургери. Але тестуються вони з перемінним успіхом. Адже наскільки це економічно ефективно? Ймовірно, це просто маркетинг, – каже експерт з ШІ Олександр Краковецький в розмові з "Телеграфом".

За його словами, є цікавий кейс, коли ШІ використовують для динамічного визначення вартості продуктів і страв. Якщо всі в ресторані замовляють піцу пепероні, то її вартість зростає, а іншої знижується. Чому так роблять? Тому що це класний кейс і маркетинг.

— Чи будуть це використовувати в наступних десятиліттях? Звісно. Всі технології, штучні інтелекти в усіх галузях будуть застосовувати. Просто десь це буде трошки швидше, десь — трошки повільніше. Але, думаю, разом з тим буде і зворотній тренд на класичність. Коли взагалі будуть забирати мобільні телефони на вході, щоб зануритися в атмосферу, — вважає IT-спеціаліст.

Рекомендаційні системи

Одне з найбільш поширених завдань, які може вирішувати ШІ – формування рекомендацій. Як приклад можна навести ваучери McDonald's, які створюють персоналізовані пропозиції для клієнтів. Окрім того, деякі системи можуть рекомендувати клієнтам страви на основі їхніх індивідуальних уподобань та історії замовлень. Наприклад, якщо клієнт регулярно замовляє страви із рибою, система може рекомендувати подібні страви або варіації.

ШІ може враховувати оцінки та відгуки клієнтів і рекомендувати найкращі страви, які отримали позитивну оцінку. Або резервувати столики. Таку систему вже використовують в Україні. Мова про Expirenza by Mono, який дає ресторанам один QR-код на меню, оплату, чайові, відгуки та оцінки.

Та якщо ШІ може зберігати такі дані, то чи не порушує це конфіденційність клієнтів, чи не перетинає межу приватності? Олександр Краковецький сприймає це дуже складне етичне питання як виклик.

— Мене часто питають: а як же етика, персональні дані? Де їхні межі? Тож якщо ви хочете отримувати рекомендації, то даєте згоду на використання своїх даних. Тому межі десь будуть перетинатися, але це стандартний підхід до розвитку, — каже експерт зі штучного інтелекту.

Обробка документів та візуалізація даних

Ручна обробка документів, перетворення на бази даних — трудомісткий і дорогий процес, яким може супроводжуватися масою неточностей. Натомість ШІ впорається з цим на відмінно. Він може сортувати, перекладати, аналізувати та рахувати дані. Тому можна сказати, що він здатен на все.

Вже оброблені дані ШІ легко перетворить на графік, діаграму, карту чи звіт. І такі кейси активно використовує український бізнес.

Графічна репрезентація інформації

Генерація зображень

Одними з найцікавіших є моделі, які дозволяють генерувати зображення. Шлях до цього був дуже довгим. Спочатку це виглядало досить примітивно, однак сьогодні можна генерувати рекламні зображення дуже швидко і легко.

— Ви можете комбінувати роботу дизайнерів зі створеними штучним інтелектом зображеннями, щоб мати креативні речі. А в отриманий результат можна нескінченно вносити корективи, додавати творчий погляд і вдосконалювати, — ділиться Олександр Краковецький.

Створення зображень за допомогою штучних нейромереж (ШІ)

— Наприклад, я вирішив візуалізувати концепт закладу — кафе для людей, які цікавляться наукою. У висновку, програма навіть додала якісь цікаві елементи, щоб привернути увагу конкретної аудиторії. Також спробував створити концепцію, пов’язану зі смертю одного з персонажів серіалу. Моїм проханням було створити дизайн, який відобразить його пам’ять у стилі серіалу. Система також з цим впоралася, — каже ІТ-спеціаліст.

Створення концепції закладу з науковою атмосферою

Чи замінить ШІ дизайнерів?

За словами Олександра Краковецького, потрібно розуміти, що на сьогодні подібні системи оцінюють на "трієчку". Це означає: якщо людина є професіоналом з 20-річним стажем, то їй навряд загрожує заміна.

— Наведу приклад: якщо людина є професійним сомельє і знає всі вина, то жоден ChatGPT не зможе її перевершити. Але пересічній людині, яка не розуміється на винах, легше звернутися до ChatGPT і спитати: "Порадь мені найкраще шампанське до 10 чи до 20 доларів". ШІ запропонує просто звичайні хороше шампанське чи вино без великого занурення в цю індустрію. Тобто все, що популярне, ChatGPT знає, а дуже специфічне та нішове — ні, — каже Олександр Краковецький.

Однак експерт нагадує: все дуже динамічно змінюється. Це значить, що наступного дня може з’явитися компанія, що має велику базу даних про вина, їхні характеристики тощо і поєднає цю інформацію з ChatGPT. Тоді через півроку в нас буде інструмент кращий за пересічного сомельє.

Створення геніальних рецептів

ChatGPT може генерувати унікальні та смачні рецепти, які задовольнять ваші смакові рецептори. Нові страви будуть популярними і на них буде великий попит.

– Умовно людина розуміє, що м'ясо треба пити з червоним вином, а рибу — з білим. Але це і ChatGPT знає. В інтернеті ви можете знайти ресурси у вигляді особистого помічника на кухні. Потрібно ввести бажані інгредієнти, ідеї рецептів або дієтичні уподобання, і просунутий алгоритм миттєво створить унікальний рецепт.

Думаю за кілька років такі інструменти покращаться і знайдуть активне застосування серед українських кухарів, — каже експерт зі штучного інтелекту.

Та навіть такі кейси — це лише невелика частина того, як ШІ можна використовувати у ресторанній сфері. Не варто недооцінювати економічний ефект від впровадження подібних інструментів. Їх можна щодня застосовувати для вирішення рутинних завдань, число яких необмежене — від написання e-mail до аналізу відео.

Тож штучний інтернет буде й надалі проникати в усі сфери нашого життя. Якщо бізнес буде адаптуватися до нових викликів із застосуванням нових технологій, то й нові проєкти зможуть втілюватися в життя значно краще і набагато швидше.