Ресторанный бизнес уходит в будущее: как AI создает новые рецепты и дизайны заведений

Искусственный интеллект трансформирует ресторанную индустрию

Сегодня каждый из нас может использовать искусственный интеллект (ИИ) для решения повседневных задач. Применить генеративный ИИ можно в любой сфере, даже не прибегая к изучению языка программирования.

На конференции по ресторанным инновациям SALT, информационным партнером которой выступил сайт Телеграф, руководитель ИТ-компании DevRain Solutions и Microsoft Regional Director Александр Краковецкий поделился реальными кейсами использования ИИ в ресторанной индустрии. Разговор получился достаточно познавательным.

Уже привычный ChatGPT

В гостинично-ресторанной сфере применение искусственного интеллекта может быть полезно для маркетинга, анализа отзывов, создания меню и т.д. Каждая из таких задач может быть выполнена обычным ChatGPT.

Однако следует понимать, что стандартный режим чат-бота нельзя использовать как поисковую систему. Потому что у него есть данные только до сентября 2021 года. И если спросить чат об актуальных событиях войны россии и Украины, то он сможет только предположить.

Однако уже существует расширение, позволяющее чату просматривать интернет. В сентябре 2023 г. разработчики сообщили, что чат-бот теперь может взаимодействовать с посторонними сайтами. Эта функция будет доступна пользователям премиум-класса.

Искусственный интеллект умнеет

Первое, что нужно понимать – системы ИИ феноменально быстро учатся. Еще неделю назад система только предлагала статическую графику, а сегодня уже интерактивную карту, с которой можно взаимодействовать. Можно создавать интерактивные международные аналитические панели.

В конце концов, ИИ является неотъемлемой частью ресторанной индустрии уже не первый год. Но как далеко это может зайти? Есть ли сегодня полностью автоматизированные рестораны? И может ли столь полная роботизация стать обычным явлением для ресторанной индустрии в ближайшие десятилетия?

— KFC и McDonald’s начали использовать ИИ примерно в 2014-2019 годах. А Starbucks вообще инвестирует в это с 2000 года. И пока искусственный интеллект находится в "бэк-офисе". Рядовые люди этого, как правило, не видят. Потому клиент в ресторане думает прежде всего о сервисе, еде и атмосфере, а не о технологиях. В некоторых странах есть роборуки, которые составляют бургеры. Но тестируются они с переменным успехом. Насколько же это экономически эффективно? Вероятно, это просто маркетинг, – говорит эксперт по ИИ Александр Краковецкий в разговоре с "Телеграфом".

По его словам, есть интересный кейс, когда ИИ используются для динамического определения стоимости продуктов и блюд. Если все в ресторане заказывают пиццу пепперони, ее стоимость растет, а стоимость другой снижается. Почему так поступают? Потому что это классный кейс и маркетинг.

— Будут ли это использовать в следующих десятилетиях? Конечно. Все технологии, искусственные интеллекты во всех сферах будут применять. Просто где-то это будет немного быстрее, где-то немного медленнее. Но, думаю, вместе с тем будет и обратный тренд на классичность Когда вообще будут забирать мобильные телефоны на входе, чтобы погрузиться в атмосферу, считает IT-специалист.

Рекомендательные системы

Одна из наиболее распространенных задач, которые может решать ИИ – формирование рекомендаций. В качестве примера можно привести ваучеры McDonald’s, создающие персонализированные предложения для клиентов. Кроме того, некоторые системы могут рекомендовать клиентам блюда на основе их индивидуальных предпочтений и истории заказов. К примеру, если клиент регулярно заказывает блюда с рыбой, система может рекомендовать подобные блюда или вариации.

ШИ может учитывать оценки и отзывы клиентов и рекомендовать лучшие блюда, получившие положительную оценку. Или резервировать столики. Такая система уже используется в Украине. Речь об Expirenza by Mono, который дает ресторанам один QR-код на меню, оплату, чаевые, отзывы и оценки.

Но если ИИ может хранить такие данные, то не нарушает ли это конфиденциальность клиентов или не пересекает границу конфиденциальности? Александр Краковецкий воспринимает этот сложнейший этический вопрос как вызов.

— Меня часто спрашивают: а как этика, персональные данные? Где их границы? Итак, если вы хотите получать рекомендации, то даете согласие на использование своих данных. Поэтому границы будут где-то пересекаться, но это стандартный подход к развитию, — говорит эксперт по искусственному интеллекту.

Обработка документов и визуализация данных

Ручная обработка документов, превращение в базы данных – трудоемкий и дорогостоящий процесс, которым может сопровождаться массой неточностей. Вместо этого ИИ справится с этим на отлично. Он может сортировать, переводить, анализировать и считать данные. Потому можно сказать, что он способен на все.

Уже обработанные данные ИИ легко преобразуют в график, диаграмму, карту или отчет. И такие кейсы активно используют украинский бизнес.

Графическая репрезентация информации

Генерация изображений

Одними из самых интересных являются модели, позволяющие генерировать изображение. Путь к этому был очень длинным. Поначалу это выглядело довольно примитивно, однако сегодня можно генерировать рекламные изображения очень быстро и легко.

– Вы можете комбинировать работу дизайнеров с созданными искусственным интеллектом изображениями, чтобы иметь креативные вещи. А в полученный результат можно бесконечно вносить коррективы, придавать творческий взгляд и совершенствовать, — делится Александр Краковецкий.

Создание изображений с помощью искусственных нейросетей (ИИ)

— Например, я решил визуализировать концепт заведения — кафе для людей, которые интересуются наукой. В заключении программа даже добавила какие-то интересные элементы, чтобы привлечь внимание конкретной аудитории. Также попробовал создать концепцию, связанную со смертью одного из персонажей сериала. Моя просьба была создать дизайн, который отразит его память в стиле сериала. Система также справилась с этим, — говорит ИТ-специалист.

Создание концепции заведения с научной атмосферой

Заменит ли ИИ дизайнеров?

По словам Александра Краковецкого, нужно понимать, что на сегодняшний день подобные системы оценивают на "троечку". Это значит: если человек является профессионалом с 20-летним стажем, то ему вряд ли грозит замена.

— Приведу пример: если человек профессиональный сомелье и знает все вина, то ни один ChatGPT не сможет его превзойти. Но рядовому человеку, который не разбирается в винах, легче обратиться к ChatGPT и спросить: "Посоветуй мне лучшее шампанское до 10 или до 20 долларов". ИИ предложит просто обычные хорошее шампанское или вино без большого погружения в эту индустрию. То есть все, что популярно, ChatGPT знает, а очень специфическое и нишевое – нет, – говорит Александр Краковецкий.

Однако эксперт напоминает: все очень динамично меняется. Это значит, что на следующий день может появиться компания, обладающая обширной базой данных о винах, их характеристиках и т.д. и соединяющая эту информацию с ChatGPT. Тогда через полгода у нас будет инструмент лучше обычного сомелье.

Создание гениальных рецептов

ChatGPT может генерировать уникальные и вкусные рецепты, которые удовлетворят ваши вкусовые рецепторы. Новые блюда будут популярны и на них будет большой спрос.

– Условно человек понимает, что мясо нужно пить с красным вином, а рыбу – с белым. Но это и ChatGPT знает. В интернете можно найти ресурсы в виде личного помощника на кухне. Нужно ввести желаемые ингредиенты, идеи рецептов или диетические предпочтения и продвинутый алгоритм мгновенно создаст уникальный рецепт.

Думаю, через несколько лет такие инструменты улучшатся и найдут активное применение среди украинских поваров, — говорит эксперт по искусственному интеллекту.

Но даже такие кейсы — лишь небольшая часть того, как ИИ можно использовать в ресторанной сфере. Не следует недооценивать экономический эффект от внедрения подобных инструментов. Их можно ежедневно применять для решения рутинных задач, число которых не ограничено – от написания e-mail до анализа видео.

Поэтому искусственный интернет будет и дальше проникать во все сферы нашей жизни. Если бизнес будет адаптироваться к новым вызовам с применением новых технологий, то и новые проекты смогут претворяться в жизнь гораздо лучше и гораздо быстрее.