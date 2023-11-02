Кто ходит в рестораны чаще и какой средний чек: интересные факты от топ-менеджера Monobank

Основатель банка поделился интересной статистикой о ресторанном бизнесе в Украине

С начала полномасштабного вторжения россии в Украине закрылось около 7000 ресторанов и кафе, не работавших в оккупации или в начале активных боевых действий. Однако по состоянию на 2023 год большинство из них возобновили работу. И хотя ракетные удары, атаки дронов, блекауты и комендантский час бросают новые вызовы, ресторанный бизнес продолжает развиваться. Заведения адаптировались к новым условиям и нашли новые способы работы.

На днях в Киеве состоялось очередное гастро-событие — конференция по ресторанным инновациям SALT, информационным партнером которой выступил сайт "Телеграф". На ней соучредитель Monobank Михаил Рогальский представил интересную статистику от Expirenza by Mono за время полномасштабной войны. Речь идет о сервисе, который дает ресторанам один QR на меню, оплату, чаевые, отзывы и оценки.

Соучредитель Monobank Михаил Рогальский

Ресторанный бум

Банк хотел узнать, как за последние два года изменилось поведение и привычки его клиентов. Так, в январе 2022 года клиентами Monobank было около пяти миллионов человек, из которых 600 тысяч активно пользовались картами в ресторанах. Всего за месяц было совершено 1,9 млн. транзакций.

— Январь – не очень классный месяц для ресторанов. Но это последний месяц перед вторжением. Потому мы брали его за основу. Считайте, что это было 100%. А вот в марте, после начала полномасштабного вторжения, мы прикоснулись к дну. И из этих 60 тысяч клиентов только 20% делали транзакции в ресторанах в Украине, — делится Михаил Рогальский.

Однако после резкого спада началось медленное восстановление. И к середине года отметка вышла на уровень 75%. То есть три четверти людей, которые до этого рассчитывались в ресторанах, вернулись в эти заведения. В течение года цифра оставалась постоянной. А в конце весны-2023 начала расти. И в июне Монобанк снова достиг довоенного уровня в 600 тысяч клиентов. Сейчас цифра примерно такая же или даже немного больше.

— Однако, если мы уделим внимание не количеству клиентов, а объему транзакций, то ситуация выглядит еще более утешительно. Потому что клиенты стали чаще ходить в рестораны и делать больше транзакций. Эта цифра выросла на 30% по сравнению с январем. В зависимости от того, пессимист или оптимист, вы можете трактовать это двумя вариантами. Первый — люди больше пользуются карточками, чем кэшем, поэтому эта цифра выросла. Или, если вы оптимист, как я, вы считаете, что люди стали больше ходить в рестораны. Иными словами, количество клиентов из начальных 600 тысяч возросло до 620 тысяч, а количество транзакций возросло с 1,9 млн до 2,3 млн. На этом я могу заключить, что ресторанный бизнес возобновился, вернулся к уровню января 2022 года, — говорит соучредитель Monobank.

Кроме того, по словам Михаила Рогальского, с начала 2021 количество терминалов, принимающих оплату за ресторанные услуги, бары или фастфуды, выросло почти на 50%.

— Опять же, в зависимости от того, оптимист вы или пессимист, можно сказать, что больше ресторанов ставят терминалы или открывается больше ресторанов. Как вы уже поняли, я оптимист и считаю, что больше стало ресторанов, — говорит соучредитель необанка.

Ресторанный бизнес меняет географию

Так, если в 2021 году 91% всех банковских терминалов в ресторанах находилось в пяти городах Украины, то сейчас цифра упала до 60%. Меньшие города с помощью Monobank догоняют мегаполисы с точки зрения cashless (безналичные расчеты. – Ред. ) и открытие новых заведений. Доли Киева и Одессы падают, в то время как в Виннице и Ивано-Франковске остаются стабильными.

— Пять городов растут не только по количеству терминалов, но и по количеству транзакций и объектов. Здесь нет сюрпризов: Яремче, Мукачево, Каменец-Подольский, Ужгород и Трускавец. Каждый город вырос более чем на 100%. Яремче – рекордсмен. Здесь объединения ресторанов выросли почти в четыре раза, – восхищается Михаил Рогальский.

К сожалению, по тем городам, где показатели падают, тоже нет сюрпризов. Речь о тех городах, которые больше всех пострадали от вторжения. Что здесь можно отметить? Из общих тенденций выпадает Запорожье.

Кто чаще ходит по ресторанам?

По словам Михаила Рогальского, клиенты Монобанка – аудитория нерепрезентативная. Это в основном молодежь, которая живет в больших городах. Потому абсолютные цифры могут ни о чем не говорить, но динамика интересна.

Бросается в глаза, что уровень гендерного равенства клиентов Mono, платящих в ресторане, за два года значительно вырос. Однако важно отметить, что это не клиенты, которые ходят в рестораны, а именно платят. И если в 2021 году соотношение мужчин к женщинам было 60 на 40, то сейчас почти 50 на 50.

— Конечно, молодежь больше ходит в рестораны. Так что люди до 30 лет – это более 50% всех посещений. Так было всегда. Но если посмотрим, сколько кто тратит, то ситуация будет другая. Молодежь тратит меньше, потому что у них меньше денег. Также больше в ресторанах платят мужчины, чем женщины. К 23 годам это не столь выражено, но с возрастом все меняется. Может, это культурное изменение поколения, а может, в том возрасте все еще незамужние и ходят компаниями в рестораны и бары, — говорит кофаундер Mono.

Средний чек

По словам соучредителя банка, сосчитать средний чек было очень просто. Да что удивляет — средний чек не сильно изменился. Если учесть инфляцию, можно сказать, что рестораны подешевели.

Как рассказывает топ-менеджер, команда Monobank продолжает придумывать что-то новое. Поэтому украинцы в скором времени увидят статистику от Expirenza 2.0. По его словам, это будет не то одно, а много сервисов, объединенных в одну экосистему. Например, можно создавать любимые списки и делиться ими. Если вы food-блогер, сможете создать свой список любимых заведений, сохранить в своем профиле предпочтения, аллергии и т.д. Ориентировочно новый функционал появится до конца этого года или в начале следующего года.