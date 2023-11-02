Хто ходить у ресторани частіше і який середній чек: цікаві факти від топменеджера Monobank

Засновник банку поділився цікавою статистикою про ресторанний бізнес в Україні

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україні закрилося близько 7000 ресторанів та кафе, які не працювали в окупації чи на початку активних бойових дій. Однак станом на 2023 рік більшість з них відновили роботу. І хоча ракетні удари, атаки дронів, блекаути і комендантська година кидають нові виклики, ресторанний бізнес продовжує розвиватися. Заклади адаптувалися до нових умов і знайшли нові способи працювати.

Днями в Києві відбулася чергова гастро-подія — конференція з ресторанних інновацій SALT, інформаційним партнером якої виступив сайт "Телеграф". На ній співзасновник Monobank Михайло Рогальський презентував цікаву статистику від Expirenza by Mono за час повномасштабної війни. Мова про сервіс, який дає ресторанам один QR на меню, оплату, чайові, відгуки та оцінки.

Співзасновник Monobank Михайло Рогальський

Ресторанний бум

Банк хотів дізнатися, як за останні два роки змінилася поведінка та звички його клієнтів. Так, у січні 2022 року клієнтами Monobank було близько п'яти мільйонів чоловік, з яких 600 тисяч активно користувалися картками у ресторанах. Всього за місяць було здійснено 1,9 млн транзакцій.

— Січень – не дуже класний місяць для ресторанів. Але це останній місяць перед вторгненням. Тому ми брали його за основу. Тож вважайте, що це було 100%. А от в березні, після початку повномасштабного вторгнення, ми доторкнулися дна. І з цих 60 тисяч клієнтів, тільки 20% робили транзакції в ресторанах в Україні", — ділиться Михайло Рогальський.

Однак після різкого спаду почалося повільне відновлення. І на середину року позначка вийшла на рівень 75%. Тобто три чверті людей, які до цього розраховувалися в ресторанах, повернулися в ці заклади. Протягом року цифра залишалася сталою. А наприкінці весни-2023 почала зростати. І в червні Монобанк знову досяг довоєнного рівня у 600 тисяч клієнтів. Зараз цифра приблизно така сама чи навіть трохи більша.

— Проте, якщо ми спрямуємо увагу не на кількість клієнтів, а на обсяг транзакцій, то ситуація виглядає ще більш втішно. Бо клієнти почали частіше ходити в ресторани й робити більше транзакцій. Ця цифра зросла на 30% порівняно з січнем. Залежно від того, песиміст чи оптиміст, ви можете це трактувати двома варіантами. Перший — люди більше користуються картками, аніж кешем, тому ця цифра зросла. Чи, якщо ви оптиміст, як я — ви вважаєте, що люди стали більше ходити в ресторани. Інакше кажучи, кількість клієнтів з початкових 600 тисяч зросла до 620 тисяч, а кількість транзакцій зросла з 1,9 млн до 2,3 млн. На цьому я можу зробити висновок, що ресторанний бізнес відновився, повернувся до рівня січня 2022 року, — каже співзасновник Monobank.

Окрім того, за словами Михайла Рогальського, від початку 2021 року кількість терміналів, які приймають оплату за ресторанні послуги, бари чи фастфуди, зросла майже на 50%.

— Знову ж таки, залежно від того, оптиміст ви чи песиміст, можна сказати, що більше ресторанів ставлять термінали або відкривається більше ресторанів. Як ви вже зрозуміли, я оптиміст і вважаю, що більше стало ресторанів, — каже співзасновник необанку.

Ресторанний бізнес змінює географію

Так, якщо 2021 року 91% всіх банківських терміналів у ресторанах був у п’яти містах України, то зараз цифра впала до 60%. Менші міста із допомогою Monobank наздоганяють мегаполіси з точки зору cashless (безготівкові розрахунки. – Ред.) і відкриття нових закладів. Частки Києва та Одеси падають, у той час, як у Вінниці та Івано-Франківську залишаються стабільними.

— П’ять міст зростають не тільки за кількістю терміналів, а й за кількістю транзакцій і об'єктів. Тут нема сюрпризів: Яремче, Мукачеве, Кам’янець-Подільський, Ужгород і Трускавець. Кожне місто зросло більш як на 100%. Яремче — рекордсмен. Тут об'єднання ресторанів виросли майже в чотри рази, — захоплюється Михайло Рогальський.

На жаль, по тих містах, де показники падають, теж нема сюрпризів. Мова про ті міста, які більше від усіх постраждали від вторгнення. Що тут можна відмітити? Із загальних тенденцій випадає Запоріжжя.

Хто частіше ходить по ресторанах?

За словами Михайла Рогальського, клієнти Монобанку – аудиторія нерепрезентативна. Це здебільшого молодь, яка живе у великих містах. Тому абсолютні цифри можуть ні про що не казати, але динаміка цікава.

Впадає в око, що рівень гендерної рівності клієнтів Mono, які платять в ресторані, за два роки значно зріс. Однак важливо зазначити, що це не клієнти, які ходять в ресторани, а які саме платять. І якщо 2021 року співвідношення чоловіків до жінок було 60 на 40, то зараз майже 50 на 50.

— Звісно, молодь більше ходить у ресторани. Тож люди до 30 років – це понад 50% усіх відвідувань. Так було завжди. Але якщо подивимося, хто скільки витрачає, ситуація буде інша. Молодь витрачає менше, бо в них менше грошей. Також більше в ресторанах платять чоловіки, аніж жінки. До 23 років це не так виражено, але з віком все змінюється. Може, це культурна зміна покоління, а може в тому віці всі ще незаміжні й ходять компаніями в ресторани та бари, — каже кофаундер Mono.

Середній чек

За словами співзасновника банку, порахувати середній чек було дуже просто. Та що дивує — середній чек не дуже змінився. Коли врахувати інфляцію, можна сказати, що ресторани подешевшали.

Як розповідає топменеджер, команда Monobank продовжує придумувати щось нове. Тому українці незабаром побачать статистику від Expirenza 2.0. За його словами, це буде не щось одне, а багато сервісів, об'єднаних в одну екосистему. Наприклад, можна буде створювати улюблені списки та ділитися ними. Якщо ви food-блогер, зможете створити свій список улюблених закладів, зберегти у своєму профілі вподобання, алергії тощо. Орієнтовно новий функціонал з'явиться до кінця цього року чи на початку наступного.