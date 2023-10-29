"Ми приправляємо їжу емоціями" — рестораторки з Вінниці про те, як утримати гостей і розвинути бізнес під час війни

Є думка, що у вінницьких ресторанів — найвибагливіший клієнт. Тим більш дивно, як вдалось "сестрам Дебі" — рідним сестрам Тетяні Перимській та Олені Гончаренко — за три найскладніші для нашої країни роки захопити цей ринок і затвердитись на ньому

Сьогодні вони — співвласниці Debi Group, до якої входять ресторани "Дебі", "Тареля", FiFi та готель-бутік з рестораном Hide Park. Три останні були відкриті за часів війни. Їх сильні сторони — оптимізм, креативність і пристрасть до совєї справи. "Сестри Дебі" з легкістю знімуться увідео, де потрібно обсипати себе мукою і облити вином, станцюють грузинський танок для гостей або створять власний винний фестиваль і вино для цього фестиваля. Але в ексклюзивному інтервю "Телеграфу" вони говорили і про складні моменти локдаунів і великої війни.

Годувати і допомагати

— Ви відкривали заклади під час війни. Як вона для вас почалась?

О.: — Я дуже добре пам'ятаю цей день. Було гучно, страшно. На той момент у нас працював один заклад — "Дебі". Ми розуміли, що маємо величезну відповідальність перед персоналом, який у нас працює. Але тоді ніхто не знав, як правильно: закривати, не закривати… Перший день — просто хаос. Увечері ми потрапили в ресторан і вирішили закрити його для відвідувачів. Ми об'єднали команду — зал і кухню — і на зборах вирішили, що будемо годувати ЗСУ, тероборону, ВПО, підрозділи СБУ, волонтерів. Всім, хто буде до нас приходити і говорити: "Я голодний" або "Я потребую допомоги" — будемо годувати і допомагати.

Тетяна Перимська і Олена Гончаренко

В день у нас були запити приблизно на 1000 порцій — це не лише каша чи суп — це перше, друге, компот чи інший напій.

Ресторан перетворився на хаб. Ми зсунули меблі в одну сторону і почали приймати допомогу від небайдужих людей. Приносили хто що міг — картоплю, закрутки, медикаменти. Волонтери приносили купу потрібних речей. Ми писали в Instagram, що потрібно, і нам все це звозили. Ми не відчували тоді час, були як загнані білки в колесі.

Величезна подяка нашій команді, яка теж не здалась. Виїхало дуже мало людей, відсотків десять. Інші згуртувались і були на ногах майже весь цей час. Вони розуміли, що або сидять вдома і переживають, або роблять щось корисне. І обрали друге.

— Коли повернулись до звичного життя?

О.: — Нас повернули. Коли росіяни відійшли від Києва, вийшли з Сумської та Чернігівської областей, стало морально трохи легше. І ми отримали рахунки за електроенергію. В ресторанній галузі дуже велику частку витрат займають саме комунальні платежі, адже працює професійна техніка, яка тягне по 15 кВт на годину. А у нас кухня тоді працювала цілодобово. Індукційна плита, де кожна конфорка 3,5 кВт, а їх до 12 штук…

Ми не могли далі жити в такому ж режимі, бо рахунки потрібно було дуже довго виплачувати. Залишили той мінімум допомоги, який могли потягнути. Наша кухня ще певний час допомагала годувати людей.

Але, коли був найпіковіший час, наші з Танею чоловіки наполягли, щоб ми вивезли дітей за кордон: "Два-три тижні і повернетесь, це ненадовго". Ми поїхали в нікуди самотужки через пів Європи на автомобілі з дітьми. Зупинились в маленькому селищі в Чехії на кордоні з Австрією.

Коли минули два-три тижні, ми зрозуміли, що втішних новин нема. І стали шукати роботу.

Робота на заводі в Чехії

— У вас же були кошти на життя, як я розумію?

О.: — Звісно, на житло, харчування, перші потреби були. Потрібно було себе чимось зайняти, щоб не виплакати всі сльози. Працювати в ресторанній сфері ми не могли, бо не знали чеської. А англійську в Чехії, може, розуміють, але ніколи не дадуть тобі відповіді — тільки чеська.

Нам запропонували роботу на заводі кришок для косметичних засобів. Видавали величезну кількість об'ємних ящиків, в день перебирали десятки тисяч кришок, шукали брак. Ми прокидались о 4:30, їхали дві години, спали в автобусі. На заводі сиділи поруч, хоча зазвичай знайомих чи родичів садять окремо, щоб не розмовляли. Працювали до 16:00, потім — знову дві години додому.

Діти в цей час самі підключались онлайн до занять у школі. Чехія їх теж навчила самостійності.

Т.: — Але тому, що ми українки, нам дозволили бути поруч і тримати при собі телефони — іншим це заборонено.

О.: — Нас щодня запитували, як ми, чи в порядку наші рідні, чи телефонували близькі. Навіть коли ми вже від'їжджали і прощалися, вони всі плакали, бо ми їхали у війну.

Т.: — Ми там сидимо, крутимо ці кришки, яких мільйони, і від яких вже нудить. Паралельно читаємо новини в телефонах, і від цього ллються сльози на ті самі кришки. Тільки здається, що за кордоном легше. Нам стало морально легше, коли ми повернулись.

Але це все — найсильнішй гарт. Мені здається: все, що ми пережили за період коронавірусу і під час війни, додає нам сил і стимулу працювати.

Справи державні

— Які моменти має вирішити держава, щоб ресторанному бізнесу було трохи легше працювати у війну і було більше хорошого стимулу?

Т.: — Знизити податковий тиск. Зрозуміло, що економіку багато в чому тримають підприємці своїми податками, і ми від цього не відмовляємось. Навпаки, хочемо підтримувати економіку України. Але інколи складно.

О.: — Важливо підтримувати фермерів, які виготовляють локальний продукт. Щоб ми могли його використовувати і популяризувати. Ми знаємо, що українці можуть виготовляти найякісніший продукт в світі. І це стосується не лише харчування, а й одягу та взуття, — ми користуємось українським і насолоджуємось цим.

Ми взагалі після Європи, якій дуже вдячні, що вона нас прихистила і допомагала, пізнали, що ми — найкращі. І що їм теж є чого навчитися у нас. В ресторанній сфері в тому числі.

"Ми дуже вдячні Європі, яка нам допомагала. Але зрозуміли, що їм ресторанній сфері теж є чого повчитися в українців", - говорить Олена Гончаренко

Чотири різних ресторани

— Під час війни особливо важливою стала тема локального продукту — підтримка своїх своїми. Про це теж йшла мова на ProResto. Що з цим у вас та у Вінниці в цілому?

Т.: — Коли ми відкривали "Дебі", у нас був акцент на локальному продукті. У "Тарелі українська кухня. Зараз у нашому ресторані FiFi італійська кухня, французька, тому ми вимушені десь залучати продукти іноземного виробництва. Але ці продукти в Україні теж починають робити, відкривають ферми тощо. Війна вплинула на людей, дала "чарівний пендель" не боятися щось спробувати.

— Які фішки інших закладів?

О.: — У "Дебі" була цікава фішка. Коли почався коронавірус, стало менше роботи в ресторані. Їх тоді то відкривали, то закривали. Ми працювали багато на винос. Нам потрібно було втримати гостей, і ми вирішили кожне десяте замовлення відвозити власноруч. Возили, розмовляли з клієнтами.

Під акцію з розвозки замовлень зробили веселу фотосесію

Т.: — Нас тоді менше знали особисто. Хтось питав: "Дівчата, вас у рабство взяли? Чому не кур'єр, а ви на такій машині приїхали?"

О.: — Ми казали: "Хочемо дізнатись, чи ви були у нас? Що сподобалось, а що ні? Ми вплинемо на це". Це була фішка, яка шокувала все місто. Ми тоді ще зробили круту тематичну зйомку, запустили її на рекламу. А пізніше нам навіть телефонували деякі постійні гості і просили, будь ласка, нехай нам дівчата привезуть замовлення. І було таке, що воно не десяте, але коли дуже просять, ми возили.

Т.: — Це була радість для людей. Бувало, діти вибігали, просили селфі: "Це ж дівчата "Дебі". Ми вважаємо, що такі речі роблять нашу їжу ще смачнішою. Багато ресторанів готують теж смачно. Але ми приправляємо її емоціями.

"Багато ресторанів готують їжу теж смачно, але ми приправляємо її ще й емоціями", - говорить Тетяна

— Ви казали, що закладів чотири?

Т.: — Так, один з них – Hide Park – для нас експериментальний, тому що розташований за Вінницею.

О.: — І для нас це був секретик: що робити, аби працювати так, як ми звикли. Це готельно-ресторанний комплекс. Він дуже маленький, по типу бутик-готелю на 10 номерів. І ресторан на 50 посадок.

— Цей готель почав роботу під час війни?

Т.: — Так, ми три заклади запустили під час війни. Коли відкривали перший з них — "Тарелю", — нам казали: "Дівчата, ви навіжені? Припиніть! Ви думаєте, що робите?" Коли вийшло з "Тарелею", відкрили FiFi, потім Hide Park. Зараз вже люди жартують: місяць минув, чому нічого не відкриваєте, щось ви застоялись.

— Ресторан "Дебі" постраждав від найгучнішого і найстрашнішого влучання у Вінниці, коли загинуло багато людей, діти.

Т.: — Коли я з вікон побачила вибух і зрозуміла, що це десь біля "Дебі", всередині все перевернулось. Не могла додзвонитись до людей, приїхала. Вікна вибиті, люстри знесло, але люди цілі. Але знаєте, які у нас, у Вінниці, люди? Вдень приліт стався, але вже о 23:00 у нас стояли нові вікна. Ми написали в соцмережах, люди відгукнулись і все зробили.

Головний рецепт

— Але ж ви прораховували, будували бізнес-плани?

Т.: — Звісно! Хоча під час війни важко щось прораховувати. Ми не знаємо, що буде завтра. Але навіть коли нема війни, щось може статись. Ми ризикуємо. Десь на рівні відчуттів довіряємо Всесвіту, а десь робимо це, бо так легше. Ми в цій роботі проживаємо свій стрес від війни.

Коли ми були за кордоном, постійно сиділи в новинах, наші діти бачили, як ми плакали. А сенс? Ми нічого не можемо змінити. Ми можемо працювати і змінювати те, на що можемо впливати. Навіть створювати робочі місця — це важливий обов'язок. Ми пишаємось, що в нас працює стільки людей, які можуть годувати свої сім'ї.

— Та все ж, що порадите у вас спробувати смачного, локального, коли приїздиш до Вінниці?

Т.: — Мабуть, варто зазирнути в ресторан "Тареля". В перекладі з гуцульської — "велика, щедра тарілка".

"Тареля" з гуцульської - "щедра тарілка", це про смачну патріотичність

О.: — Ми хотіли показати щедрість України. І наша концепція була зав'язана на смачній патріотичності. Багато гостей знають, що кращий борщ — у "Тарелі". Що на борщ чи на вареники треба їхати туди. До речі, наша мама робить там вареники власноруч.

— Це так… від душі.

О.: — Але це тільки так і працює. Ми у своєму закладі до війни особисто танцювали грузинський танець для наших гостей.

— Ви цього вчились?

О.: — Спеціально наймали вчителя.

Т.: — Коли люди дізнавались, що власниці закладу танцюють для них, спочатку не вірили, казали, що це підставні дівчата, шоу.

О.: — А коли ми виходимо в красивих костюмах на сцену і бачимо очі відвідувачів…. Їм не потрібні ідеальні рухи. Коли вони розуміли, що власниці так їх вітають, це завжди шок.

Станцювати для гостей? Легко. Принаймні так вважають сестри

— Навіщо це вам було потрібно?

О.: — Нам все потрібно, бо ми ставимось до нашої праці з пристрастю і величезною любов'ю. І віддаємось цій справі. Так, ми знаємо, що десь "просідаємо" в питаннях з дітьми, але…

Т.: — Якщо ти вирішив займатись бізнесом, в нього потрібно вкладати багато енергії й душі, тоді це працює. Велика нагорода — це величезні очі наших гостей, їхнє задоволення від того, що вони прийшли до нас. Наша команда не хоче кудись йти, навіть якщо намагаються перекупити. Вони кажуть: "Ми знаємо, що тут кожен день буде щось цікаве".

О.: — Навіть був такий момент. Ми були ще за кордоном, коли ресторан почав відновлювати свою роботу після волонтерства. Нам почали писати гості: "Все добре, все смачно, але без вас щось не те. Ми так звикли, що приходимо в ресторан, а ви або біля кухарів, або десь сидите в залі".

Т.: — У нас в жодному ресторані нема кабінету, де ми сидимо в пафосному шкіряному кріслі. Ми завжди у залі.

О.: — Ми знаємо точно половину всіх відвідувачів, які до нас приходять. До іншої половини можемо підійти, познайомитись, запитати, який настрій, що подобається, що не подобається. Щоб постійно ставати краще і отримувати живий фідбек тут і зараз.

Т.: — Це класно працює з точки зору механіки бізнесу, але це класно працює і як іміджева реклама. Нас люди всі знають, ми є обличчями "Дебі" і "Дебі груп". Якщо люди хочуть щось сказати, вони заходять в наші особисті профілі і пишуть нам. Ми відкриті, все читаємо, наш персонал чітко знає, що жодну ситуацію не можна притаїти, бо ми точно про це дізнаємось і будемо розбиратись.

Про закоханість в Грузію

— Як ви прийшли в цей бізнес? Для цього потрібно мати певний набір характеристик — ризикованість, наприклад.

Т.: — У нас, напевно, це з дитинства. Наші батьки щось продавали, ми на це дивились. Потім вони залучали до продажів нас.

О.: — Ми продавали зернятка з бабусею на базарі.

Т.: — Але ми ще були дуже маленькі. Після розвалу Союзу завод, де працювали батьки, закрили, повідкривали ринки, і вони змушені були йти туди. Треба було на щось жити. Ми допомагали. Потім самі створили бізнес — займались білизною. Тобто так, у нас є підприємницька жилка, і свого часу нам допомогли батьки, які дали 700 доларів на розкрутку. По-перше, тебе підтримали, а по-друге, ти розумієш, що можеш продавати. Бо будь-який бізнес це продажі. А потім вчишся продавати правильно.

— Чому саме ресторани і чому грузинська кухня на початку?

О.: — Ми любимо хорошу кухню. До війни дуже любили подорожувати, багато разів були у Грузії. І настільки закохались в їхню кухню і гостинність, що вирішили: якщо у нас буде ресторан, це буде ресторан грузинської кухні. "Дебі" з грузинської перекладається як "сестри".

Т.: — Спочатку хотіли відкрити кав'ярню, але розумна людина нас переконала робити щось більше: "Якщо ви просто каву хочете пити безкоштовно, ви нічого не заробите". Але ми працьовиті і хотіли щось заробити, просто пити каву нам нецікаво.

О.: — Ми постійно в русі. Наприклад, раз на тиждень даємо вихідний нашому закупнику і їдемо на закупку самі. По-перше, контролюємо якість продуктів, які ми купуємо. По-друге, спілкуємось з постачальниками, налагоджуємо стосунки, домовляємось про ціни.

— Це потрібно любити. Людина, яка не любить цю справу, так не чинитиме.

Т.: — А воно тільки так й працює. Гроші не приходять, коли ти в потугах щось робиш. Гроші — кінцевий результат того, що ти робиш в кайф. Приємний бонус.

Про шлях до ідеальних хінкалі

— Скільки років ви займаєтесь ресторанним бізнесом?

О.: — Трохи більш, як три роки.

— Ви за три роки це все зробили?

О.: — Ми відкрили перший ресторан "Дебі" 8 березня 2020 року. А 16 березня нас закрили на карантин. Можете собі уявити річки сліз, які ми тоді пролили. Але ми з Танею подумали і вирішили, що локдаун використаємо собі в позитив. Ми ще бачили багато недоліків у закладі. І за локдаун вирішили перетворити їх на плюси.

"Дебі" постраждав від прильоту в Вінницю влітку 2022, але його швидко відновили

— Як перетворювали?

Т.: — Потрібно було довести до ідеалу хінкалі і хачапурі. Ми за локдаун переробили їх кілька сотень разів. В Грузії є заклад з ідеальними хінкалі. Ми хотіли саме такі привезти в Вінницю. І от наші кухарі носять хінкалі, а ми: "Ні, не те".

О.: — Гостріше, лосніше тісто, менше кінзи …

Т.: — У Вінниці потрібно бути кращим. Якщо плентаєшся десь посередині, рано чи пізно опинишся внизу. А ми вирішили, що будемо зверху. В Грузії ж роблять ті еталонні хінкалі? Значить, і ми маємо їх зробити.

О.: — Калькуляцію супу харчо переробляли 24 рази, доки не сказали: "Ок. Це наш харчо".

Т.: — Зате наш харчо рік потім готували ще у "Тарелі", бо люди приїздили і просили: "Дайте "дебівського" харчо, щоб нам туди не їхати окремо".

Про вимогливих гостей

— Чим різниться ресторанний ринок Вінниці від інших регіонів України?

Т.: — Є така думка, що у Вінниці — найвимогливіший гість. Він сидить за столом, де все ідеально, але може у дальньому кутку побачити якусь цяточку і написати відгук. Або написати: "Я знаю, що це — дешевий плінтус".

У Києві до цього ставляться дуже просто. Можливо, колись і ми будемо до цього йти. Але сьогодні така вимогливість — дуже добре для нас як рестораторів, ми в цій вимогливості загартовуємося.

— У вас немає бажання привезти вінницький підхід до Києва?

Т.: — Нам пропонували відкрити заклади в Одесі, Києві, Львові. Є багато закладів в Одесі, які нам дуже подобаються, але у них легший, простіший підхід до багатьох речей.

О.: — Потрібно розуміти, що ми, коли відпочиваємо в закладі, то не відпочиваємо. Ми дивимось на все очима рестораторів, все помічаємо. Люди, які просили нас відкрити заклади в інших містах, працювали б із нашим підходом, але ми не можемо клонуватись. Без нашої присутності не буде того результату.

Т.: — Це показав навіть початок війни. Коли ми півтора місяця були за кордоном, персонал написав повідомлення, яке стало переломним для нас: "Дівчата, ви збираєтесь повертатись? Бо без вас ми працювати не будемо". І ми того ж дня зібрали валізи.

О.: — У Вінниці за час великої війни багато ресторанів закрили, але й почали відкривати. У нас заклад відкрили переселенці з Херсона. Дівчинка-переселенка відкрила кондитерську, потім сирний цех. Але є і підприємці, які під час війни зайшли в глухий кут. І не змогли з новою силою вигребти.

Багато людей звертаються до нас — поможіть рестартнути, зробити ребрендинг, знайти нові фішки, поможіть новим баченням. Хтось каже: "Ми не можемо, давайте ви зробите?"

Тетяна і Олена з початківців у ресторанному бізнесі швидко виросли до стратегів

Т.: — Ми знаємо, що працює в нашому місті. Будуємо тривалі маркетингові стратегії. І у нас є наш підхід — не бізнес заради бізнесу. Ми не працюємо тільки заради грошей.

О.: — Це — основа основ. Всі, хто хоче прийти в ресторанний бізнес, інвестувати гроші, а потім збирати прибуток — це так не працює. У нас щогодини нова дурнувата ідея в голові, і вона вистрілює.

Т.: — Наша маркетолог каже, що ми — ідеальні клієнти, бо погоджуємось на креативні ідеї. В інших ресторанах власник каже: "Потрібно облитись вином? Ви що?" А нам маркетинг каже: "Таня, Лєна, потрібно зняти відео. Перевдягніть фартухи, засиптеся борошном, облийтесь вином". — "Коли треба?" — "Через п'ять хвилин". За п'ять хвилин ми вже стоїмо обсипані борошном і облиті вином. Для деяких людей це шок.

Облитися вином для зйомки ролика? Треба - так треба!

О.: — Буває, заклад ледве дихає, до нас приходять з пропозицією вступити в партнерство. А ми розуміємо, що це партнерство не спрацює, бо люди з іншими поглядами, підходами. Коли ми скажемо, що потрібно зробити певні кроки, витратити на щось 50 тисяч гривень, на щось інше — 100 тисяч гривень, людина думає: я ж ці гроші можу просто покласти в кишеню. А ми граємо в довгу. І прогнозуємо, що зараз вкладемо 50 тисяч гривень, але потім це дасть нам певний імідж, репутацію, впізнаваність і прибуток.

Т.: — Коли відкривається будь-який новий ресторан, він спочатку цікавий, він на слуху. Це найпростіший період. А потім потрібно втримати гостя. І тут треба без зупину щось придумувати.

Про команду

— Ресторан — це велика колективна робота, де враження може створити кожен співробітник — хороше чи погане. Як ви добираєте людей?

Т.: — У нас нема HR. Це важко, але ми особисто обираємо керівників, а ті знають наші вимоги, і добирають відповідно персонал. Так само як і кухарі знають наші вимоги. Ми відкриті, і на зборах будь-хто може нам поставити будь-яке запитання. Хоча свого часу нас від цього дуже відмовляли:"Ви емоційно вигорите!". А ми навпаки — на таких зборах дізнаємось про такі потреби людей, які, на перший погляд, неочевидні. І коли виявляємо проблеми і люди бачать, що ми їх вирішуємо… ви не уявляєте, на скільки відсотків вони більше викладаються.

— За помилки караєте?

Т.: — Ні. Бо ми й самі їх робимо, ми всі живі люди.

О.: — Нам потрібно просто знати, щоб інші гості не стикнулись з подібною ситуацією. Людина змовчить, але більше не повернеться. Або говоритиме, що у нас щось погано працює. Це важливий момент. Більш того, в соцмережах просимо — кажіть нам, що не так. Потім на зборах розбираємо, що і як можемо покращити. Розбираємо до дрібниць.

Т.: — Невирішуваних питань нема. У війну ми це зрозуміли.

О.: — Більше того, наша команда — один великий пазл. Вони взаємозалежать і одне від одного, і від нас. Вони відчувають, який у нас настрій з Танею, з якою посмішкою ми прийшли сьогодні. Якщо ми хоч трохи покажемо команді, що у нас щось негаразд, почнеться якщо не паніка, то напружений процес додумування, що трапилось.

Колективу варто транслювати впевненість і позитив. Люди потребують цього, особливо - сьогодні.

Тому ми можемо в машині або вдома виревітися — ми живі, дуже емоційні — і краще зробимо з себе двох "панд", але потім витремось, нафарбуємо гарно очі і вийдемо з щирою посмішкою до команди. У нас працює вже більш як 150 людей. Якщо хтось один зрозуміє, що щось не те…

— А якщо йдуть конфлікти — втручаєтесь? На тому ж ProResto йшла мова про те, що наші компанії дуже панькаються з працівниками.

О.: — Ми з тих, хто панькається, але це наш підхід, наш свідомий вибір. Ви знаєте, що в ресторанному бізнесі найбільша плинність кадрів — до 70%. У нас її майже нема.

Т.: — Так, це буває складно, іноді ти втомлюєшся. Але нам важливо, щоб всередині була хороша атмосфера. Ми можемо кілька годин розбиратись з ситуацією, показуємо обом сторонам позицію іншої людини, шукаємо вихід. Особливо — якщо мова стосується топового працівника. І вчимо цього наш топ-менеджмент, щоб вони так само діяли стосовно лінійного персоналу. Якщо вони не справляються, ми говоримо з людьми самі. Всі знають, що нас можна покликати на допомогу.