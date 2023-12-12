Эти профессии заменит искусственный интеллект? Кому стоит позаботиться о будущем

Люди творческого и физического труда могут чувствовать себя спокойно, а вот работающим с алгоритмами и базами данных может не повезти

Представителям некоторых профессий, на которые сейчас существует спрос, следует напрячься, поскольку из-за стремительного развития нейросетей, искусственного интеллекта и больших языковых моделей (LLM) спрос на них может резко снизиться. Большую часть представителей этих профессий сможет заменить именно ИИ.

Об этом говорится в официальном исследовании, опубликованном Министерством образования Великобритании. По данным исследователей, в перспективе до 30% рабочих мест в мире могут быть заняты чат-ботами, нейросетями и другими видами ИИ.

Британские эксперты выделили набор профессий, которые по их мнению окажутся в будущем под угрозой. Общий список состоит из 20 пунктов:

Юристы; Адвокаты; Психологи; Бухгалтеры; Экономисты; Маркетологи; HR-менеджеры; Инженеры-строители; Кредитные контролеры; Менеджеры по расчету заработной платы; Менеджеры и директора по закупкам; Финансовые менеджеры и директора; Госслужащие в аппарате правительства; Специалисты по бизнесу и смежным вопросам; Финансовые менеджеры по работе с клиентами; Бизнес-аналитики и консультанты по менеджменту; Консультанты по образованию и школьным инспекторам; Инвестиционные и финансовые аналитики/консультанты; Специалисты в области бизнеса, исследований и управления; Специалисты по управлению бизнес- и финансовыми проектами.

Министерство предупреждает, что, по данным исследования, искусственный интеллект может лишить работы тысячи работников в сферах юриспруденции, финансов, управления, бизнеса и HR. А вот профессии, связанные в основном с физическим трудом (тренеры, строители, уборщики, кровельщики, сантехники и так далее) могут чувствовать себя спокойнее – по меньшей мере до того момента, пока работы не станут более развитыми и распространенными.

Интересный момент – в список не вошли журналисты, писатели, вообще любые профессии, связанные с созданием текстов и творческой работой. Скорее всего, причина – именно необходимость находить творческий подход к своей работе, чего ИИ не может. К примеру, для работы в СМИ недостаточно базовых алгоритмов и знаний.

Раньше мы писали о том, что ИИ смог показать то, как выглядела бы горящая москва, если бы ее рисовали разные известные художники. Также ИИ показал, как могла бы выглядеть прогулка президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по улицам разрушенной москвы.