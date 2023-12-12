Эти профессии заменит искусственный интеллект? Кому стоит позаботиться о будущем
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Люди творческого и физического труда могут чувствовать себя спокойно, а вот работающим с алгоритмами и базами данных может не повезти
Представителям некоторых профессий, на которые сейчас существует спрос, следует напрячься, поскольку из-за стремительного развития нейросетей, искусственного интеллекта и больших языковых моделей (LLM) спрос на них может резко снизиться. Большую часть представителей этих профессий сможет заменить именно ИИ.
Об этом говорится в официальном исследовании, опубликованном Министерством образования Великобритании. По данным исследователей, в перспективе до 30% рабочих мест в мире могут быть заняты чат-ботами, нейросетями и другими видами ИИ.
Британские эксперты выделили набор профессий, которые по их мнению окажутся в будущем под угрозой. Общий список состоит из 20 пунктов:
- Юристы;
- Адвокаты;
- Психологи;
- Бухгалтеры;
- Экономисты;
- Маркетологи;
- HR-менеджеры;
- Инженеры-строители;
- Кредитные контролеры;
- Менеджеры по расчету заработной платы;
- Менеджеры и директора по закупкам;
- Финансовые менеджеры и директора;
- Госслужащие в аппарате правительства;
- Специалисты по бизнесу и смежным вопросам;
- Финансовые менеджеры по работе с клиентами;
- Бизнес-аналитики и консультанты по менеджменту;
- Консультанты по образованию и школьным инспекторам;
- Инвестиционные и финансовые аналитики/консультанты;
- Специалисты в области бизнеса, исследований и управления;
- Специалисты по управлению бизнес- и финансовыми проектами.
Министерство предупреждает, что, по данным исследования, искусственный интеллект может лишить работы тысячи работников в сферах юриспруденции, финансов, управления, бизнеса и HR. А вот профессии, связанные в основном с физическим трудом (тренеры, строители, уборщики, кровельщики, сантехники и так далее) могут чувствовать себя спокойнее – по меньшей мере до того момента, пока работы не станут более развитыми и распространенными.
Интересный момент – в список не вошли журналисты, писатели, вообще любые профессии, связанные с созданием текстов и творческой работой. Скорее всего, причина – именно необходимость находить творческий подход к своей работе, чего ИИ не может. К примеру, для работы в СМИ недостаточно базовых алгоритмов и знаний.
Раньше мы писали о том, что ИИ смог показать то, как выглядела бы горящая москва, если бы ее рисовали разные известные художники. Также ИИ показал, как могла бы выглядеть прогулка президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по улицам разрушенной москвы.