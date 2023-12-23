У Великій Британії заборонили панентувати винаходи, зроблені штучним інтелектом: деталі

Система штучного інтелекту DABUS розробила два винаходи, але не може отримати на них патент

Верховний суд Великої Британії прийняв рішення, що штучний інтелект не має патентних прав, а отже не може патентувати власні винаходи. Також не можуть бути запатентовані винаходи, які зроблені ШІ, але подаються іншою людиною.

Про це пише видання Hypebeast. Як відзначається у повідомленні, рішення прийняли у справі британського вченого Стівена Талера, який намагався запатентувати два винаходи, створені його власним ШІ.

Система штучного інтелекту DABUS, створена Талером, розробила концепт харчового контейнера, який може швидко нагріватися за допомогою фрактальної геометрії. Вона ж створила сигнальну систему для надзвичайної ситуації, яка призначена для рятувальних робіт.

Це вже не перша спроба Талера. У 2018 році він вже спробував подавати заявку на патент, яку відхилило Управління інтелектуальної власності Великої Британії (IPO), яке зазначило – система ШІ не є справжньою особою. Талер подав апеляцію до Верховного суду, але й тут зазнав невдачі.

Видання нагадує, що згідно із патентним правом, винахідник повинен бути фізичною особою. Щоправда, тепер виникає питання, а як патентне законодавство взагалі тепер повинно розглядати будь-що, що створено штучним інтелектом.

Раніше ми писали про те, що ШІ зміг показати те, як виглядала б палаюча москва, якби її малювали різні відомі художники. Також ШІ показав, як могла б виглядати прогулянка президента України Володимира Зеленського та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного вулицями зруйнованої москви.