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В Великобритании запретили панентовать изобретения, сделанные искусственным интеллектом: детали

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публикации
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Искусственный интеллект не является физическим лицом, чего требует патентное право Новость обновлена 23 декабря 2023, 05:36
Искусственный интеллект не является физическим лицом, чего требует патентное право. Фото Открытые источники

Система искусственного интеллекта DABUS разработала два изобретения, но не может получить патент на них.

Верховный суд Великобритании принял решение, что искусственный интеллект не имеет патентных прав, а значит, не может патентовать собственные изобретения. Также не могут быть запатентованы изобретения, сделанные ИИ, но подаваемые другим человеком.

Об этом пишет издание Hypebeast. Как отмечается в сообщении, решение приняли по делу британского ученого Стивена Талера, пытавшегося запатентовать два изобретения, созданные его собственным ИИ.

Система искусственного интеллекта DABUS, созданная Талером, разработала концепт пищевого контейнера, который может быстро нагреваться с помощью фрактальной геометрии. Она же создала сигнальную систему для чрезвычайной ситуации, предназначенной для спасательных работ.

Это уже не первая попытка Талера. В 2018 году он уже попытался подавать заявку на патент, которую отклонило Управление интеллектуальной собственности Великобритании (IPO), которое указало – система ИИ не является настоящим человеком. Талер подал апелляцию в Верховный суд, но и здесь потерпел неудачу.

Издание напоминает, что согласно патентному праву, изобретатель должен быть физическим лицом. Правда, теперь возникает вопрос, а как патентное законодательство вообще теперь должно рассматривать что угодно, что создано искусственным интеллектом.

Раньше мы писали о том, что ИИ смог показать то, как выглядела бы горящая москва, если бы ее рисовали разные известные художники. Также ИИ показал, как могла бы выглядеть прогулка президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по улицам разрушенной москвы.

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