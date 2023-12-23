В Великобритании запретили панентовать изобретения, сделанные искусственным интеллектом: детали

Система искусственного интеллекта DABUS разработала два изобретения, но не может получить патент на них.

Верховный суд Великобритании принял решение, что искусственный интеллект не имеет патентных прав, а значит, не может патентовать собственные изобретения. Также не могут быть запатентованы изобретения, сделанные ИИ, но подаваемые другим человеком.

Об этом пишет издание Hypebeast. Как отмечается в сообщении, решение приняли по делу британского ученого Стивена Талера, пытавшегося запатентовать два изобретения, созданные его собственным ИИ.

Система искусственного интеллекта DABUS, созданная Талером, разработала концепт пищевого контейнера, который может быстро нагреваться с помощью фрактальной геометрии. Она же создала сигнальную систему для чрезвычайной ситуации, предназначенной для спасательных работ.

Это уже не первая попытка Талера. В 2018 году он уже попытался подавать заявку на патент, которую отклонило Управление интеллектуальной собственности Великобритании (IPO), которое указало – система ИИ не является настоящим человеком. Талер подал апелляцию в Верховный суд, но и здесь потерпел неудачу.

Издание напоминает, что согласно патентному праву, изобретатель должен быть физическим лицом. Правда, теперь возникает вопрос, а как патентное законодательство вообще теперь должно рассматривать что угодно, что создано искусственным интеллектом.

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