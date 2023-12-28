Обвинили в краже: известное издание в США подало в суд на создателей ChatGPT и BingAI

The New York Times требует от компаний OpenAI и Microsoft уничтожить материалы, с помощью которых учились ИИ

Известное американское издание The New York Times подало судебный иск против компаний OpenAI и Microsoft – разработчиков ChatGPT и BingAI. Издание заявило, что искусственные интеллекты якобы нарушили их авторское право, поскольку компании использовали статьи газеты, чтобы учить языковые модели.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Так, в иске, которое издание подало в федеральный суд Манхэттена, обе компании обвинены в попытке бесплатно использовать "огромные инвестиции NYT в свою журналистику".

"Нет ничего "превращающего" в использовании контента Times без оплаты для создания продуктов, которые заменяют Times и отвлекают от нее аудиторию", – говорится в иске.

Компании OpenAI и Microsoft в свою очередь считают, что использование произведений, защищенных авторским правом, для обучения ИИ, подпадает под доктрину "добросовестного использования". Это правовая доктрина, которая в некоторых случаях позволяет использовать материалы, защищенные авторским правом, без разрешения правообладателя.

Хотя издание не требовало конкретных сумм компенсаций за "убытки", якобы нанесенные ИИ, газета заявила, что речь идет о миллиардах долларов США. NYT также требует, чтобы компании уничтожили учебные наборы для ИИ, содержащие материалы газеты. Компании, судя по всему, наотрез отказываются это делать – известно, что переговоры между NYT и OpenAI и Microsoft не имели успеха.

Ранее "Телеграф" писал, что Верховный суд Великобритании принял решение, что искусственный интеллект не имеет патентных прав, а следовательно не может патентовать собственные изобретения. Также не могут быть запатентованы изобретения, сделанные ИИ, но подаваемые другим человеком.