Эксперты оценили вероятность того, что искусственный интеллект уничтожит человечество: стоит ли волноваться

Уничтожить человечество ИИ вряд ли сможет, а вот перебрать на себя много функций – сумеет

Несмотря на стремительное развитие искусственного интеллекта, тенденция к совершенствованию которого сохранится в ближайшие годы, нет причин волноваться из-за того, что ИИ сможет уничтожить человечество – такой вариант очень пугает современное общество. По расчетам ученых, шансы на то, что ИИ уничтожит человечество в ближайшие пять лет, к 2028 году составляют не более 5%.

Об этом говорится в исследовании "Thousands of AI authors on the future of AI", которое подготовил ряд ученых из США и Великобритании. Они приводят данные, которые базируются на опросе около 2800 исследователей ИИ.

Так, почти 58% опрошенных считают, что шансы ИИ уничтожить человечество в течение ближайших пяти лет равны 5%. Для сравнения, это гораздо меньше, чем шансы начала ядерной войны в ближайшие несколько лет, или даже десятилетий. Но даже эти 5%, которые дают опрошенные, возможны при возникновении до 2028 года так называемого "общего искусственного интеллекта" – высокоразвитой формы искусственного интеллекта, которая будет значительно превосходить интеллектуальные возможности человека и его способность принимать решения.

Впрочем, исследователи соглашаются с тем, что к 2028 году системы искусственного интеллекта будут способны выполнять подавляющее большинство интеллектуальных задач, которые на сегодняшний день делает человек. То же верно в отношении художественных работ – ИИ сможет создавать полноценные песни, картины, или вебсайты. Но задачи, связанные со сложным взаимодействием с физическим миром, искусственный интеллект не выполнит – как и задачи, связанные с глубоким пониманием сущности дела.

Также исследователи сделали ряд предположений, для чего может быть использован ИИ в отрицательных сценариях:

Массовая замена рабочих на производстве и автоматизация процессов, что повлечет за собой безработицу;

Массовое использование технологий для манипулирования общественным мнением;

Использование ИИ для разработки химического или иного оружия массового поражения;

Использование ИИ для мониторинга и контроля населения в мельчайших деталях;

Остальные негативные сценарии.

Ранее "Телеграф" писал, что в 2024 году на самоходную артиллерийскую установку Caesar могут впервые установить искусственный интеллект. И по всей вероятности, судя по новостям о создании артиллерийской коалиции для Вооруженных сил Украины, САУ испытают сразу на передовой.

В 2023 году искусственный интеллект начал совершать революцию на поле боя, поскольку все больше мировых армий берут ИИ на вооружение. К примеру, Израиль уже сделал танк с использованием ИИ, о военных разработках такого же плана думают в США, Китае, Австралии и других странах.