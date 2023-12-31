СМИ: 2023 год стал годом революции на поле боя из-за искусственного интеллекта

В 2023 году искусственный интеллект начал совершать революцию на поле боя, поскольку все больше мировых армий берут ИИ на вооружение. К примеру, Израиль уже сделал танк с использованием ИИ, о военных разработках такого же плана думают в США, Китае, Австралии и других странах.

Об этом сообщает американский телеканал FOX News. В материале приводится несколько примеров впечатляющих разработок на базе ИИ, предназначенных именно для военных целей.

Израиль в 2023 году показал новый перспективный танк Barak, использующий ИИ. Одно из свойств этой машины – возможность создавать обзор поля боя на 360 градусов для целых танковых операционных бригад.

Германия совершила настоящий прорыв в этой области – почему-то оказавшийся без внимания широких масс, зато хорошо встреченный производителями вооружений. Немецкие разработчики представили среду для испытаний оружия в виртуальной реальности – она позволит шире и быстрее проводить оружейное тестирование.

Австралия, Великобритания и США (альянс AUKUS) в июне провели военные учения, во время которых разворачивалась группа беспилотников, управляемых искусственным интеллектом. БПЛА не уничтожали учебные цели – только обнаруживали и отслеживали в реальном времени.

Китай тоже не отстает. В созданном коммунистической верхушкой пятилетнем плане разработки искусственного интеллекта стоят в приоритете вместе с такими направлениями, как биотехнологии, полупроводники, освоение космоса, глубоководных и полярных территорий.

Ранее "Телеграф" писал, что в 2024 году на самоходную артиллерийскую установку Caesar могут впервые установить искусственный интеллект. И по всей вероятности, судя по новостям о создании артиллерийской коалиции для Вооруженных сил Украины, САУ испытают сразу на передовой.