Запад создает Артиллерийскую коалицию в помощь Украине: как и чем это поможет ВСУ

Коалиция начнет свою роботу уже в январе

В следующем году начнет свою роботу новая коалиция по помощи Украине. На этот раз партнеры объединятся вокруг артиллерии.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины. По словам наших военных, коалиция начнет свою роботу уже в январе в Париже.

"Для Украины очень важно усиление огневой мощи благодаря поставке союзниками артиллерийских систем. В частности, Вооруженные Силы заинтересованы в дальнейшей закупке для своих нужд самоходных артиллерийских установок Caesar. САУ Caesar в бою продемонстрировали высокую эффективность, точность", — отметил замминистра обороны Иван Гаврилюк.

Сообщается, что в 2024 — ом году запланированы испытания управления огнем САУ Caesar с применением искусственного интеллекта. По словам заместителя Министра обороны, применение ИИ позволит сократить использование боеприпасов на пристрелку и поражение целей на 30%. При этом Иван Гаврилюк призвал французскую сторону содействовать увеличению количества боеприпасов к САУ Caesar.

Напомним, ранее мы писали о том, что министр обороны рассказал об обеспечении ВСУ в 2024 году.