Новая коалиция: о чем договорились министры обороны Украины и Латвии

Главы оборонных ведомств впервые встретились в Киеве

Во вторник, 12 декабря 2023 года, в украинской столице министр обороны Украины Рустем Умеров встретил своего латвийского коллегу Андреса Спрудса. Переговоры были плодотворными, и по итогу стороны заявили о создании Коалиции БПЛА.

Об этом заявил глава украинского оборонного ведомства на брифинге, пишет Телеграм-канал Министерства обороны. Он поблагодарил коллегу за инициативность.

"Хотел бы выразить благодарность латвийской стороне за инициативу в создании Коалиции БПЛА. Ведь развитие этой войны доказывает, что преимущество в способностях по этому направлению часто является решающим на поле боя", ― сказал Умеров.

Украинский министр обратился с благодарностью к латвийскому народу и правительству. Он отметил их высокий уровень поддержки с самого первого дня вторжения РФ. Умеров подчеркнул, что украинские воины приближают победу, используя переданные боеприпасы, дроны, оружие и современные технологии.

Министр обороны Латвии сказал, что его страна готова и далее углублять сотрудничество с Украиной. Поэтому он поддерживает создание Коалиции дронов.

Вступление Украины в НАТО

Во время личной встречи министры также обсудили евроатлантические перспективы официального Киева. Андрис Спрудс заявил, что будет поддерживать интеграцию Украины в НАТО.

"Мы верим в то, что было сказано в Вильнюсе (на последнем саммите НАТО): "Украина должна быть 33-м членом НАТО как можно быстрее", ― сказал Спрудс.

Ранее "Телеграф" писал, что Умеров высказался об отставке Залужного. После его ответа смысла распускать слухи по этому поводу больше нет.