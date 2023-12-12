Нова коаліція: про що домовилися міністри оборони України та Латвії

Голови оборонних відомств вперше зустрілися у Києві

У вівторок, 12 грудня 2023 року, в українській столиці міністр оборони України Рустем Умеров зустрів свого латвійського колегу Андреса Спрудса. Переговори були плідними й за їхніми підсумками сторони заявили про створення Коаліції БПЛА.

Про це заявив глава українського оборонного відомства на брифінгу, пише Телеграм-канал Міністерства оборони. Він подякував колезі за ініціативність.

"Хотів би висловити вдячність латвійській стороні за ініціативу у створенні Коаліції БПЛА. Адже розвиток цієї війни доводить, що перевага у спроможностях за цим напрямом часто є вирішальною на полі бою", ― сказав Умеров.

Український міністр звернувся з подякою до латвійського народу та уряду. Він відзначив їх високий рівень підтримки з першого дня вторгнення РФ. Умеров наголосив, що українські воїни наближають перемогу, використовуючи передані боєприпаси, дрони, зброю та сучасні технології.

Міністр оборони Латвії сказав, що його країна готова й надалі поглиблювати співпрацю з Україною. Тому він підтримує створення Коаліції дронів.

Вступ України до НАТО

Під час особистої зустрічі міністри також обговорили євроатлантичні перспективи офіційного Києва. Андріс Спрудс заявив, що підтримуватиме інтеграцію України до НАТО.

"Ми віримо в те, що було сказано у Вільнюсі (на останньому саміті НАТО): "Україна має бути 33-м членом НАТО якнайшвидше", ― сказав Спрудс.

Раніше "Телеграф" писав, що Умеров висловився про відставку Залужного. Після його відповіді сенсу розпускати чутки з цього приводу більше немає.