Умєров відреагував на заяву Кличка про авторитаризм в Україні

Міністр оборони вважає, що це політичні ігри

Глава Міністерства оборони Рустем Умєров прокоментував заяву мера Києва Віталія Кличка про "авторитаризм в Україні". Він вважає, що такі слова столичного міського голови свідчать про "початок політичного сезону".

Він також заявив, що нинішній президент України далекоглядний та сміливий, бо залишився у країні та бореться. Свої думки щодо цього Рустем Умєров озвучив в ефірі FoxNews.

"Я думаю, коментарі мера свідчать про початок політичного сезону", — припустив міністр оборони.

Нагадаємо, що у недавньому інтерв’ю німецькому виданню Spiegel Віталій Кличко заявив, що через дії українського президента Володимира Зеленського в країні майже не залишилося незалежних інститутів влади. Це, на його думку, приведе країну до авторитаризму. Тоді Україна може перестати відрізнятися від Росії, де "все залежить від забаганки однієї людини". Свої такі різкі висловлювання він пояснив складною та неоднозначною ситуацією в країні. Також Кличко заявив, що на місцеве самоврядування чиниться сильний тиск.

Раніше "Телеграф" писав, що стоїть за скандальною заявою Кличка про авторитаризм в Україні.