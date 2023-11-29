Ексдружина Віталія Кличка несподівано повернулася в Україну з Німеччини: що стало причиною

Єгорова відвідала Україну у складі німецької делегації, яка допомагає українським дітям

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка — Наталія Єгорова — про яку після повномасштабного вторгнення росії в Україну майже нічого не було чути, приїхала в Україну. Знаменитість оприлюднила світлини та зізналась, що під час поїздки відчувала ностальгію за мандрівками з дитинства.

До столиці України Єгорова їхала потягом з польського міста Холм. Про це жінка повідомила на сторінці в Instagram.

"Для мене бути в українському потязі — це ностальгія, щось з дитинства…", — зазначила Наталія Єгорова.

Єгорова в потязі

Ексдружина Віталія Кличка прибула до столиці України у складі німецької делегації, яка надає допомогу українським дітям. Єгорова пишається, що зуміла стати частиною цієї команди, яка робить добрі справи.

"Ми розпочали нашу подорож до України… Я дуже рада бути частиною цієї делегації", — зазначила вона.

Разом з Єгоровою приїхала німецька репортерка Клодія Кіршнер

Разом із Наталією Єгоровою прибула репортерка німецького видання Bild Клодія Кіршнер. За світлинами, які колишня дружина мера розмістила в соцмережах, можна зрозуміти, що німцям дуже сподобалась архітектура головного київського вокзалу.

Відомо, що Наталія Єгорова поселилася в одному зі столичних готелів, прогулялася містом та зробила кілька фотографій, на яких жінка мала щасливий вигляд.

Єгорова на позитивні хвилі в Києві

Зазначимо, Наталія Єгорова разом з дітьми вже тривалий час живе в Німеччині. В Україну співачка достатньо давно не приїжджала.

Додамо, що Віталій Кличко і Наталія Єгорова розлучилися у серпні минулого року після 25 років шлюбу. Наталія у минулому була професійною моделлю, і варто зазначити, що боксер та майбутній політик помітив її саме на подіумі.

Раніше "Телеграф" писав, що Наталія Єгорова згадала про вільне дитинство в Україні. Жінка оприлюднила архівні світлини.