Колишня дружина Віталія Кличка показала, якою була в дитинстві (фото)

48-річна Наталія Єгорова згадала про вільне дитинство в Україні

Спортсменка, модель, співачка і колишня дружина мера Києва Віталія Кличка поділилась з підписниками в соцмережі архівними фото.

48-річна Наталія Єгорова, яка зараз мешкає в Німеччині, виклала чорно-білі знімки, на яких позує перед камерою ще маленькою. На зображеннях також є рідні Єгорової.

"А ось і спогади про моє прекрасне дитинство: дике і вільне, переважно на вулиці, на природі. Дякую, мамо і тато", — підписала жінка новий пост в Інстаграмі німецькою мовою.

Нагадаємо, що Наталія Єгорова вийшла заміж за боксера, а наразі політика Віталія Кличка у 1996 році. З трьома дітьми — двома синами та дочкою — та іншими членами родини Єгорова переїхала до Гамбурга одразу після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 24 лютого 2022 року. У серпні того ж року Кличко та Єгорова, яка повернулася до свого дівочого прізвища, оголосили, що вони багато років не живуть разом і подають на розлучення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Наталія Єгорова бере участь у німецькій версії шоу "Танці з зірками". Рішення про участь українки не сподобалось німцям, яким нібито набридла війна в Україні.