Бывшая жена Виталия Кличко показала, какой была в детстве (фото)

48-летняя Наталья Егорова вспомнила о свободном детстве в Украине

Спортсменка, модель, певица и бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко поделилась с подписчиками в соцсети архивными фото.

48-летняя Наталья Егорова, которая сейчас живет в Германии, выложила черно-белые снимки, на которых позирует перед камерой еще маленькой. На изображениях также есть родные Егоровой.

"А вот и воспоминания о моем прекрасном детстве: дикое и свободное, преимущественно на улице, на природе. Спасибо, мама и папа", — подписала женщина новый пост в Инстаграме на немецком языке.

Напомним, что Наталья Егорова вышла замуж за боксера, сейчас политика Виталия Кличко в 1996 году. С тремя детьми — двумя сыновьями и дочерью — и другими членами семьи Егорова переехала в Гамбург сразу после полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля 2022 года. В августе того же года Кличко и Егорова, вернувшаяся к своей девичьей фамилии, объявили, что они много лет не живут вместе и подают на развод.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Наталья Егорова принимает участие в немецкой версии шоу "Танцы со звездами". Решение об участии украинки не понравилось немцам, которым якобы надоела война в Украине.