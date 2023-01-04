"Держите политику подальше от шоу": участие экс-жены Кличко в "Танцах со звездами" в Германии возмутило немцев

В комментариях многие обвинили создателей шоу в его политизации

В Германии в танцевальном проекте Let's Dance (аналог "Танцы со звездами") будет принимать участие Наталья Егорова, бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко, с которым они развелись в 2022 году. Женщина много лет проживает в этой стране, где строит карьеру певицы.

Об участии Натальи сообщается на странице шоу в Instagram. Публикация собрала много комментариев на немецком языке. Многие из пользователей увидели в приглашении украинки политическую подоплеку.

Так, на странице программы тепло поприветствовали Наталью Егорову, представив ее как "еще одну знаменитость на танцполе Let's Dance, которая будет танцевать за титул Dancing Star 2023". В комментариях мнение об этой новости разделилось. Некоторые ранее не слышали о Наталье или же не считают ее знаменитостью, чтобы принимать участие в таком шоу. Немало комментариев возмущены приглашением украинки, в том числе не хотят видеть на шоу "политики":

"Мы все здесь жертвуем вашей стране. Главное, что она развлекается, пока ее земляки борются за выживание. Невероятно…"

"Ну что, победитель уже есть"

"В ее стране война, а она танцует. Но, наверное, девиз будет, что танцует против войны".

"Держите политику подальше от шоу!"

"Повод не смотреть Let's Dance! Шоу станет политической самопостановкой?

"Пожалуйста, не становитесь слишком политическими. Это танцевальное шоу!"

Более того, один из пользователей упомянул в комментарии "россиян, которые погибают на войне": "Это должно быть здорово для танцоров, родившихся в россии, которым приходится слушать, какое "дерьмо" у них на родине? И, наверное, все должны положительно отзываться об Украине. Я нахожу все это крайне критическим и бесчувственным! Напоминаю, что в этой войне гибнут и многие молодые русские люди. Я очень разочарован".

После развода с Виталием Кличко Наталья сменила фамилию на девичью. В своих соцсетях она поддерживает Украину и радует поклонников песнями на украинском языке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время войны участие в формате а-ля "Танцы со звездами" принимали звезды из Украины: победительница "Евровидения-2016" Джамала – в польской версии танцевального шоу, певица Оля Полякова вместе с Максом Ежовым – в Грузии. К сожалению, занять призовое место ни одной не удалось.