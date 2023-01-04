"Держите политику подальше от шоу": участие экс-жены Кличко в "Танцах со звездами" в Германии возмутило немцев
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В комментариях многие обвинили создателей шоу в его политизации
В Германии в танцевальном проекте Let's Dance (аналог "Танцы со звездами") будет принимать участие Наталья Егорова, бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко, с которым они развелись в 2022 году. Женщина много лет проживает в этой стране, где строит карьеру певицы.
Об участии Натальи сообщается на странице шоу в Instagram. Публикация собрала много комментариев на немецком языке. Многие из пользователей увидели в приглашении украинки политическую подоплеку.
Так, на странице программы тепло поприветствовали Наталью Егорову, представив ее как "еще одну знаменитость на танцполе Let's Dance, которая будет танцевать за титул Dancing Star 2023". В комментариях мнение об этой новости разделилось. Некоторые ранее не слышали о Наталье или же не считают ее знаменитостью, чтобы принимать участие в таком шоу. Немало комментариев возмущены приглашением украинки, в том числе не хотят видеть на шоу "политики":
- "Мы все здесь жертвуем вашей стране. Главное, что она развлекается, пока ее земляки борются за выживание. Невероятно…"
- "Ну что, победитель уже есть"
- "В ее стране война, а она танцует. Но, наверное, девиз будет, что танцует против войны".
- "Держите политику подальше от шоу!"
- "Повод не смотреть Let's Dance! Шоу станет политической самопостановкой?
- "Пожалуйста, не становитесь слишком политическими. Это танцевальное шоу!"
Более того, один из пользователей упомянул в комментарии "россиян, которые погибают на войне": "Это должно быть здорово для танцоров, родившихся в россии, которым приходится слушать, какое "дерьмо" у них на родине? И, наверное, все должны положительно отзываться об Украине. Я нахожу все это крайне критическим и бесчувственным! Напоминаю, что в этой войне гибнут и многие молодые русские люди. Я очень разочарован".
После развода с Виталием Кличко Наталья сменила фамилию на девичью. В своих соцсетях она поддерживает Украину и радует поклонников песнями на украинском языке.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время войны участие в формате а-ля "Танцы со звездами" принимали звезды из Украины: победительница "Евровидения-2016" Джамала – в польской версии танцевального шоу, певица Оля Полякова вместе с Максом Ежовым – в Грузии. К сожалению, занять призовое место ни одной не удалось.