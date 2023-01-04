"Тримайте політику подалі від шоу": участь ексдружини Кличка у "Танцях із зірками" у Німеччині обурила німців

У коментарях багато хто звинуватив творців шоу у його політизації

У Німеччині в танцювальному проєкті Let’s Dance (аналог "Танці з зірками") братиме участь Наталія Єгорова, колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, з яким вони розлучилися у 2022 році. Жінка багато років проживає у цій країні, де будує кар’єру співачки.

Про участь Наталії повідомляється на сторінці шоу в Instagram. Публікація зібрала багато коментарів німецькою мовою. Багато користувачів побачили в запрошенні українки політичне підґрунтя.

Так, на сторінці програми тепло привітали Наталю Єгорову, представивши її як "ще одну знаменитість на танцполі Let’s Dance, яка танцюватиме за титул Dancing Star 2023". У коментарях думка про цю новину розділилася. Деякі раніше не чули про Наталю або ж не вважають її знаменитістю, аби брати участь в такому шоу. Чимало коментарів обурені запрошенням українки, у тому числі не хочуть бачити на шоу "політики":

"Ми всі тут жертвуємо вашій країні. Головне, що вона розважається, поки її земляки борються за виживання. Неймовірно…"

"Ну що, переможець уже є"

"У її країні війна, а вона танцює. Але, мабуть, девіз буде, що танцює проти війни".

"Тримайте політику подалі від шоу!"

"Привід не дивитися Let’s Dance! Шоу стане політичною самопостановкою?"

"Будь ласка, не ставайте надто політичними. Це танцювальне шоу!"

Більше того, один із користувачів згадав у коментарі "росіян, які гинуть на війні": "Це має бути здорово для танцюристів, які народилися в росії, яким доводиться слухати, яке "лайно" у них на батьківщині? І, мабуть, усі мають позитивно відгукуватися про Україну. Я знаходжу все це вкрай критичним і безсердечним! Нагадую, що в цій війні гинуть і багато молодих руських людей. Я дуже розчарований".

Після розлучення з Віталієм Кличком Наталя змінила прізвище на дівоче. У своїх соцмережах вона підтримує Україну та радує шанувальників піснями українською мовою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час війни участь у форматі а-ля "Танці з зірками" брали участь зірки з України: переможниця "Євробачення-2016" Джамала – у польській версії танцювального шоу, співачка Оля Полякова разом із Максом Єжовим – у Грузії. На жаль, зайняти призове місце жодній не вдалося.