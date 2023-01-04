"Тримайте політику подалі від шоу": участь ексдружини Кличка у "Танцях із зірками" у Німеччині обурила німців
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У коментарях багато хто звинуватив творців шоу у його політизації
У Німеччині в танцювальному проєкті Let’s Dance (аналог "Танці з зірками") братиме участь Наталія Єгорова, колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, з яким вони розлучилися у 2022 році. Жінка багато років проживає у цій країні, де будує кар’єру співачки.
Про участь Наталії повідомляється на сторінці шоу в Instagram. Публікація зібрала багато коментарів німецькою мовою. Багато користувачів побачили в запрошенні українки політичне підґрунтя.
Так, на сторінці програми тепло привітали Наталю Єгорову, представивши її як "ще одну знаменитість на танцполі Let’s Dance, яка танцюватиме за титул Dancing Star 2023". У коментарях думка про цю новину розділилася. Деякі раніше не чули про Наталю або ж не вважають її знаменитістю, аби брати участь в такому шоу. Чимало коментарів обурені запрошенням українки, у тому числі не хочуть бачити на шоу "політики":
- "Ми всі тут жертвуємо вашій країні. Головне, що вона розважається, поки її земляки борються за виживання. Неймовірно…"
- "Ну що, переможець уже є"
- "У її країні війна, а вона танцює. Але, мабуть, девіз буде, що танцює проти війни".
- "Тримайте політику подалі від шоу!"
- "Привід не дивитися Let’s Dance! Шоу стане політичною самопостановкою?"
- "Будь ласка, не ставайте надто політичними. Це танцювальне шоу!"
Більше того, один із користувачів згадав у коментарі "росіян, які гинуть на війні": "Це має бути здорово для танцюристів, які народилися в росії, яким доводиться слухати, яке "лайно" у них на батьківщині? І, мабуть, усі мають позитивно відгукуватися про Україну. Я знаходжу все це вкрай критичним і безсердечним! Нагадую, що в цій війні гинуть і багато молодих руських людей. Я дуже розчарований".
Після розлучення з Віталієм Кличком Наталя змінила прізвище на дівоче. У своїх соцмережах вона підтримує Україну та радує шанувальників піснями українською мовою.
Раніше "Телеграф" розповідав, що під час війни участь у форматі а-ля "Танці з зірками" брали участь зірки з України: переможниця "Євробачення-2016" Джамала – у польській версії танцювального шоу, співачка Оля Полякова разом із Максом Єжовим – у Грузії. На жаль, зайняти призове місце жодній не вдалося.