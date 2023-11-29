Экс-жена Виталия Кличко неожиданно вернулась в Украину из Германии: что стало причиной

Егорова посетила Украину в составе немецкой делегации, которая помогает украинским детям

Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко — Наталья Егорова — о которой после полномасштабного вторжения россии почти ничего не было слышно, приехала в Украину. Знаменитость обнародовала фотографии и призналась, что во время поездки чувствовала ностальгию по путешествиям с детства.

В столицу Украины Егорова ехала поездом из польского города Холм. Об этом женщина сообщила на странице в Instagram.

"Для меня быть в украинском поезде – это ностальгия, что-то с детства…", – отметила Наталья Егорова.

Егорова в поезде

Экс-жена Виталия Кличко прибыла в столицу Украины в составе немецкой делегации, оказывающей помощь украинским детям. Егорова гордится, что сумела стать частью этой команды, делающей добрые дела.

"Мы начали наше путешествие в Украину... Я очень рада быть частью этой делегации", — отметила она.

Вместе с Егоровой приехала немецкая репортер Клодия Киршнер

Вместе с Наталией Егоровой прибыла репортер немецкого издания Bild Клодия Киршнер. По фотографиям, которые бывшая супруга мэра разместила в соцсетях, можно понять, что немцам очень понравилась архитектура главного киевского вокзала.

Известно, что Наталья Егорова поселилась в одной из столичных гостиниц, прогулялась по городу и сделала несколько фотографий, на которых женщина выглядела счастливой.

Егорова на положительной волне в Киеве

Отметим, Наталья Егорова вместе с детьми уже долгое время живет в Германии. В Украину певица достаточно давно не приезжала.

Добавим, что Виталий Кличко и Наталья Егорова развелись в августе прошлого года после 25 лет брака. Наталья в прошлом была профессиональной моделью и стоит отметить, что боксер и будущий политик заметил ее именно на подиуме.

Ранее "Телеграф" писал, что Наталья Егорова вспомнила о свободном детстве в Украине. Женщина обнародовала архивные фотографии.