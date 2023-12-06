Умеров отреагировал на заявление Кличко об авторитаризме в Украине

Министр обороны считает, что это политические игры

Глава Министерства обороны Рустем Умеров прокомментировал заявление мэра Киева Виталия Кличко об "авторитаризме в Украине". Он считает, что такие слова столичного городского головы свидетельствуют о "начале политического сезона".

Он также заявил, что нынешний президент Украины дальновидный и смелый, потому что остался в стране и борется. Свои мысли по этому поводу Рустем Умеров озвучил в эфире FoxNews.

"Я думаю комментарии мэра свидетельствуют о начале политического сезона", — предположил министр обороны.

Напомним, что в недавнем интервью немецкому изданию Spiegel Виталий Кличко заявил, что из-за действий украинского президента Владимира Зеленского в стране почти не осталось независимых институтов власти. Это, по его мнению, приведет страну к авторитаризму. Тогда Украина может перестать отличаться от России, где "все зависит от прихоти одного человека". Свои столь резкие высказывания он объяснил сложной и неоднозначной ситуацией в стране. Также Кличко заявил, что на местное самоуправление оказывается сильное давление.

Ранее "Телеграф" писал, что стоит за скандальным заявлением Кличко об авторитаризме в Украине.