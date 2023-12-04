Кличко прокомментировал скандальные слова об авторитаризме и рассказал, как давно общался с Зеленским (видео)

Прозвучал ряд интересных заявлений

Виталий Кличко рассказал о том, что децентрализация — это один из самых главных демократических принципов и посетовал на огромное давление со стороны центральной власти на органы местного самоуправления. Кроме этого, мэр Киева отметил, что с Президентом Украины Владимиром Зеленским он встречался до войны и между ними отсутствует неформальное общение.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко корреспонденту "Телеграфа" Яну Доброносову. Кличко подчеркнул, что он обеспокоен ситуацией, которая сложилась в стране.

В интервью изданию Spiegel Кличко заявил, что из-за действий украинского президента Владимира Зеленского в стране почти не осталось независимых институтов власти. Это, по его мнению, приведет страну к авторитаризму.

"В какой-то момент мы придем к состоянию, где все зависит от настроения одного человека", — отметил Кличко.

Свои столь резкие высказывания он объяснил свложной и неоднозначной ситуацией в стране, а также отметил, что на местное самоуправление оказывается сильное давление.

"Не смотря на войну, мы должны сохранить все демократические принципы. Главный из них — это децентрализация. На данный момент мы наблюдаем наоборот "централизацию". Огромное давление оказывается на местное самоуправление. Военные администрации забирают управление у органов местного самоуправление", — подчеркнул мэр Киева.

Также Кличко отметил, что в Украине более чем 255 громад не имеют руководителей, так как их отстраняют по решениям суда. Таким образом органы местного самоуправления намеренно лишают власти и отбирают у них полномочия.

"Мы боремся за то, чтобы быть независимыми и стать Европейской страной. Нам нужно быть сильными не только на фронте, но и внутри страны. Органы местного самоуправления должны работать. И в своем комментарии иностранным партнерам, я отметил, что в Украине в этом плане намечается нехорошая тенденция. И это не оскорбление с моей стороны. Это — просто подсказка. Если ничего не делать, то это может привести к плачевным последствиям", — резюмировал Кличко.

Кроме этого Кличко рассказал о том, что он встречался с Президентом Украины Владимиром Зеленским еще до войны. По его словам, у них даже нет неформального общения.

"Местное самоуправление живет своей жизнью. И нам дают распоряжения через военную администрацию. Местная власть практически не контактирует с центральной", — подчеркнул Кличко.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что мобилизованным киевлянам по 30 тысяч гривен: Кличко рассказал, когда начнутся выплаты. По сего словам, за полученные 30 тысяч гривен мобилизованные смогут приобрести необходимое им оборудование или же использовать их в своих личных целях — распоряжаться деньгами каждый будет на свое усмотрение.