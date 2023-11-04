В сети обсуждают фото "иконы" с Кличко - ее нашли в кабинете известного застройщика

Украинцы не оценили такое искусство

В кабинете известного застройщика и экс-главы госкорпорации "Укрбуд" Максима Микитася, который ранее стал фигурантом громкого взяточного скандала, обнаружили своеобразную "икону". На ней, в лике святых, изображены многие известные украинские политические деятели, среди которых — мэр столицы Виталий Кличко.

Об этом сообщил на свой странице в Фейсбук украинский журналист Денис Казанский. Также на полотне можно увидеть и самого Микитася в образе святого.

Стоит отметить ,что на "иконе" изображены украинский бизнесмен и экс-депутат Вадим Столар, экс-глава госкорпорации "Укрбуд" Максим Микитась, мэр Киева Виталий Кличко, секретарь Киевского городского совета Олесь Довгий и украинский политик и государственный деятель Сергей Березенко.

Своеобразная "икона"

Своеобразная "икона"

В соцсети украинцы резко негативно отреагировали на такое "искусство" и назвали подобные картины "полным трешем" и "быдлятиной".

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Ранее "Телеграф" сообщал о том, получат ли инвесторы "Укрбуда" свое жилье и почему у "Киевгорстроя" возникли проблемы. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла решение приостановить лицензию финансовой компании (ФК) "Жилье-Капитал". Компания управляет фондом финансирования строительства ряда жилых комплексов, в том числе и бывших объектов "Укрбуда".