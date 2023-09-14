Все кончено? Получат ли инвесторы "Укрбуда" свое жилье и почему у "Киевгорстроя" возникли проблемы

Инвесторы Укрбуда могут остаться без обещанного жилья

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла решение приостановить лицензию финансовой компании (ФК) "Жилье-Капитал". Компания управляет фондом финансирования строительства ряда жилых комплексов, в том числе и бывших объектов "Укрбуда".

Как сообщает "Интерфакс-Украина", директор ФК Дмитрий Гонтарь назвал такое решение неправомерным, поэтому компания будет оспаривать его в суде. Вместе с тем на сайте НКЦБФР сообщений о приостановлении лицензии ФК "Жилье-Капитал" или нет.

Данное решение, если оно действительно было принято, может привести к серьезным последствиям для инвесторов строительной компании "Укрбуд". После того, как она признала, что не может достроить свои объекты, за их завершение взялся холдинг "Киевгорстрой", на 80% принадлежащий КГГА.

Несмотря на полномасштабную войну с рф, к весне 2023 года "Киевгорстрою" удалось достроить и сдать 10 объектов "Укрбуда" из принятых на себя 17-ти, после чего в компании отметили, что не могут выполнять обязательства из-за отсутствия средств. Так что компания даже была вынуждена просить в бюджете столицы субсидию в 1 млрд грн.

При чем тут экс-нардеп Микитась?

Виновным в сложившейся ситуации "Киевгорстрой" назвал ФК "Жилье-капитал", которое должно было переводить деньги инвесторов на оплату достройки домов, но с февраля 2022 года этого не делает и задолжавшего уже 400 млн грн, и инвесторов, купивших жилье в рассрочку и также прекративших платежи, это еще 326 млн грн.

Приостановка лицензии ФК "Жилье-капитал" означает, что теперь компания не сможет получать платежи от инвесторов, а значит, даже теоретическая возможность возобновления платежей "Киевгорстрою" — невозможна.

Любопытно, что сама "Жилье-капитал" принадлежит ООО "КТК-групп", которым в свою очередь владеют ТОВки — "Касса народной помощи" (52,63%) и "Украинский капитал" (47,37%), работающий в интересах инвестфонда "Премьер капитал". При этом сама "Касса народной помощи" на 99% принадлежит самой же "КТК-групп". Круг замкнулся?

А вот и нет: по данным аналитической системы YouControl "Украинский капитал" принадлежит еще одной фирме – ООО "Премьер финанс".

Структура собственности Жилье-капитал

Но несмотря на внушительный перечень фирм, все они в той или иной степени принадлежат некоему Максиму Лапе и, по данным издания "Наші гроші", контролируются экс-руководителем "Укрбуда" и бывшим нардепом Максимом Микитасем.

Именно он весной 2023 года вступил в противостояние с "Киевгорстроем", обвиняя его в нежелании достраивать жилье для инвесторов "Укрбуда".

Вместе с тем, как утверждает глава "Киевгорстроя" Игорь Кушнир, несмотря на убыточность выполнения работ по достройке стройплощадок "Укрбуда" — "Киевгорстрой" вложил в них 800 млн своих средств, работы будут продолжаться до полной достройки жилья.

Так, по словам Игоря Кушнира, начата достройка еще четырех ЖК из семи, оставшихся у предприятия бывших объектов "Укрбуда", и они будут достроены.

"В соответствии с публичными данными Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, ООО "ФК "Жилье-Капитал" сформировал оперативный резерв в размере 3,7 млрд грн. По тем же данным, эти средства, вместо размещения в банке, как того требует законодательство, были перечислены на ООО "Касса народной помощи", которую, по информации СМИ, связывают с бывшим владельцем "Укрбуда" Максимом Микитасем. Так есть ли эти деньги или давно украдены? Но может ли финансовая структура, вероятно, связанная с владельцами компаний "Укрбуда", выполнить обязательства перед людьми, которые покупали квартиры именно через "Жилье-Капитал", — намекает на виновника сложившейся вокруг "Укрбуда" ситуации Игорь Кушнир.

Однако к приостановке лицензии ФК "Жилье-капитал" могут добавиться другие осложнения, связанные с аудитом хозяйственной деятельности самого "Киевгорстроя". Он начался в августе и может продолжаться около трех месяцев. Выводы аудита должны будут дать ответ – сможет ли "Киевгорстрой" завершить достройку объектов "Укрбуда".