Все скінчено? Чи отримають інвестори "Укрбуду" своє житло і чому у "Київміськбуду" виникли проблеми

Інвестори Укрбуду можуть залишитись без обіцяного житла

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) ухвалила рішення призупинити ліцензію фінансової компанії (ФК) "Житло-Капітал". Компанія керує фондом фінансування будівництва низки житлових комплексів, у тому числі й колишніх об’єктів "Укрбуду".

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", директор ФК Дмитро Гонтар назвав таке рішення неправомірним, тому компанія оскаржуватиме його у суді. Водночас на сайті НКЦПФР повідомлень про зупинення ліцензії ФК "Житло-Капітал" ще немає.

Це рішення, якщо воно дійсно було прийняте, може призвести до серйозних наслідків для інвесторів будівельної компанії "Укрбуд". Після того, як вона визнала, що не може добудувати свої об’єкти, за їхнє завершення взявся холдинг "Київміськбуд", що на 80% належить КМДА.

Незважаючи на повномасштабну війну з росією, до весни 2023 року "Київміськбуду" вдалося добудувати та здати 10 об’єктів "Укрбуду" з прийнятих на себе 17-ти, після чого в компанії зазначили, що не можуть виконувати зобов’язання через відсутність коштів. Отже, компанія навіть була змушена просити в бюджеті столиці субсидію в 1 млрд грн.

До чого тут екс-нардеп Микитась?

Винним у ситуації, що склалася, "Київміськбуд" назвав ФК "Житло-капітал", яке мало переказувати гроші інвесторів на оплату добудови будинків, але з лютого 2022 року цього не робить і заборгованость вже сягнула 400 млн грн, і інвесторів, які купили житло у розстрочку і також тих, хто припинив платежі, це ще 326 млн грн.

Призупинення ліцензії ФК "Житло-капітал" означає, що тепер компанія не зможе отримувати платежі від інвесторів, а отже, навіть теоретична можливість поновлення платежів "Київміськбуду" — неможлива.

Цікаво, що сама "Житло-капітал" належить ТОВ "КТК-груп", яким у свою чергу володіють ТОВки — "Каса народної допомоги" (52,63%) та "Український капітал" (47,37%), що працює на користь інвестфонду "Прем’єр капітал". При цьому сама "Каса народної допомоги" на 99% належить самій "КТК-груп". Коло замкнулося?

А ось і ні: за даними аналітичної системи YouControl "Український капітал" належить ще одній фірмі — ТОВ "Прем’єр фінанс".

Структура власності Житло-капітал

Але незважаючи на значний перелік фірм, всі вони тією чи іншою мірою належать такому собі Максимі Лапі і, за даними видання "Наші гроші", контролюються екс-керівником "Укрбуду" та колишнім нардепом Максимом Микитасем.

Саме він навесні 2023 року вступив у протистояння з "Київміськбудом", звинувачуючи його у небажанні добудовувати житло для інвесторів "Укрбуду".

Разом з тим, як стверджує голова "Київміськбуду" Ігор Кушнір, незважаючи на збитковість виконання робіт з добудови будмайданчиків "Укрбуду" — "Київміськбуд" вклав у них 800 млн своїх коштів, роботи продовжуватимуться до повної добудови житла.

Так, за словами Ігоря Кушніра, розпочато добудову ще чотирьох ЖК із семи колишніх об’єктів "Укрбуду", що залишилися у підприємства, і вони будуть добудовані.

"Відповідно до публічних даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ТОВ "ФК "Житло-Капітал" сформував оперативний резерв у розмірі 3,7 млрд грн." За тими ж даними, ці кошти замість розміщення в банку, як того вимагає законодавство, було перераховано на ТОВ "Каса народної допомоги", яке, за інформацією ЗМІ, пов’язують із колишнім власником "Укрбуду" Максимом Микитасем. То чи є ці гроші чи давно вкрадені? Але чи може фінансова структура, ймовірно, пов’язана з власниками компаній "Укрбуду", виконати зобов’язання перед людьми, які купували квартири саме через "Житло-Капітал", — натякає на винуватця ситуації, що склалася навколо "Укрбуду" Ігор Кушнір.

Однак до призупинення ліцензії ФК "Житло-капітал" можуть додатись інші ускладнення, пов’язані з аудитом господарської діяльності самого "Київміськбуду". Він розпочався у серпні і може тривати близько трьох місяців. Висновки аудиту мають дати відповідь – чи зможе "Київміськбуд" завершити добудову об’єктів "Укрбуду".