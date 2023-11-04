У мережі обговорюють фото "ікони" з Кличком — її знайшли у кабінеті відомого забудовника

Українці не оцінили таке мистецтво

У кабінеті відомого забудовника та екс-глави держкорпорації "Укрбуд" Максима Микитася, який раніше став фігурантом гучного хабарницького скандалу, виявили своєрідну "ікону". На ній, у вигляді святих, зображено багато відомих українських політичних діячів, серед яких — мер столиці Віталій Кличко.

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуку український журналіст Денис Казанський. Також на полотні можна побачити і самого Микитася в образі святого.

Варто зазначити, що на "іконі" зображені український бізнесмен та екс-депутат Вадим Столар, екс-глава держкорпорації "Укрбуд" Максим Микитась, мер Києва Віталій Кличко, секретар Київської міської ради Олесь Довгий та український політик та державний діяч Сергій Березенко.

Своєрідна "ікона"

Своєрідна "ікона"

У соцмережі українці різко негативно відреагували на таке "мистецтво" і назвали подібні картини "повним трешем" та "бидлятиною".

Більше яскравих коментарів ви можете побачити нижче:

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, чи отримають інвестори "Укрбуду" своє житло і чому у "Київміськбуду" виникли проблеми. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) ухвалила рішення призупинити ліцензію фінансової компанії (ФК) "Житло-Капітал". Компанія управляє фондом фінансування будівництва низки житлових комплексів, у тому числі й колишніх об’єктів "Укрбуду".