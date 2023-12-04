Объявить нельзя ослабить: как реагировать на воздушные тревоги в Киеве из-за взлетов МиГов

У Кличко говорят, что у КГГА нет полномочий переписывать правила игры, а некоторые эксперты указывают на определенные важные нюансы

В Киеве продолжается дискуссия о введении градаций воздушных тревог из-за вреда экономике и неудобств для горожан (остановка общественного транспорта, закрытие некоторых ТРЦ и магазинов и т.п.). Накануне в столице объявляли две тревоги, одна из которых продолжалась почти два часа. Всего же с начала широкомасштабного вторжения рф в столице объявляли 908 сирен, и они продолжались уже 1060 часов.

В то же время, как сообщили "Телеграфу" в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА), у столичных властей нет полномочий и инструментов принимать решение по установлению разных уровней опасности во время объявления тревоги, чтобы ослабить "тревожный режим".

"Данный вопрос сейчас находится не в плоскости полномочий КГГА, а полностью лежит в компетенции военных. Если говорить именно о Киеве, это — зона компетенции и ответственности городской военной администрации (КГВА)", — отмечают в мэрии.

В то же время в КГВА "Телеграфу" указали на важную деталь относительно возможного пересмотра системы оповещения во время воздушной опасности из-за взлетов российских самолетов или дронов:

"Воздушные тревоги — это один из сигналов оповещения (информирования) населения об угрозе возникновения или исчезновения чрезвычайных ситуаций, которые, в первую очередь, пребывают в компетенции ГСЧС. И не существует сигналов исключительно для Киева. Это общегосударственный вопрос. Поэтому очень неуместно, если военная администрация или любая местная власть будет брать на себя право решать или даже просто комментировать вопросы государственного масштаба".

В экспертной среде между тем разнопланово оценивают идею изменения уровней опасности при отключении сирены.

"Я давно перестал обращать внимание на взлет одиночных МиГов и решил для себя, что опасным можно считать появление в воздухе по меньшей мере трех таких машин. Потому что тогда вероятность запуска "Кинжалов" растет. Но это мои личные критерии и личная ответственность, поэтому я призываю не подражать моему примеру. На государственном уровне никаких советов давать не имею права, как и считать эти тревоги "беспонтовыми". Ведь невозможно на 100% определить: несет этот самолет на себе "Кинжал" или нет, будет запуск или нет, куда полетит ракета, и удастся ли ее перехватить", — отметил в комментарии "Телеграфу" военный обозреватель Денис Попович.

Он напомнил, что в арсенале Украины крайне мало систем, способных успешно перехватывать баллистические и аэробалистические воздушные цели, "но если экономические проблемы от долгих тревог действительно преобладают над реальнуой опасностью, очевидно нужно принять политическое решение и изменить подход к определению опасности".

"Возможно, в случае с МиГами следует ввести уровни воздушной угрозы. Если уровень низкий, тогда можно позволить выйти из укрытий и запустить общественный транспорт. Но для определения таких критериев следует серьезно совещаться с Воздушными силами", — пояснил Денис Попович.

Напомним, на заседании Ставки верховного главнокомандующего 17 ноября президент Владимир Зеленский поручил найти решение, чтобы длительные воздушные тревоги из-за взлета МиГов не парализовали жизнь страны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что чуть больше половины украинцев считают, что во время взлетов российских МиГов объявлять воздушную тревогу нужно всегда. В то же время около 40% опрошенных заявили, что включать сирены следует в зависимости от реальности угрозы.