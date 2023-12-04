Оголосити не можна послабити: як реагувати на повітряні тривоги у Києві через злети МіГів

У Кличка кажуть, що не мають повноважень переписувати правила гри, а деякі експерти вказують на певні важливі нюанси

У Києві триває дискусія щодо введення градацій повітряних тривог через шкоду економіці та незручність для містян (зупинка громадського транспорту, закриття деяких ТРЦ і магазинів тощо). Напередодні у столиці оголошували дві тривоги, одна з який тривала майже дві години. Загалом же з початку широкомасштабного вторгнення рф у столиці оголошували 908 сирен, і вони загалом тривали вже 1060 годин.

Водночас, як повідомили "Телеграфу" у пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА), столична влада не має повноважень й інструментів приймати рішення щодо встановлення різних рівнів небезпеки під час оголошення тривоги, щоб послабити "тривожний режим".

"Дане питання зараз перебуває не у площині повноважень КМДА, а повністю знаходиться у компетенції військових. Якщо казати саме про Київ, це — зона компетенції і відповідальності міської військової адміністрації (КМВА)", — зазначають в мерії.

Водночас у КМВА "Телеграфу" вказали на важливу деталь щодо можливого перегляду системи оповіщення під час повітряної небезпеки через злети російських літаків або дронів:

"Повітряні тривоги — це один із сигналів оповіщення (інформування) населення про загрозу виникнення або зникнення надзвичайних ситуацій, які, в першу чергу, в компетенції ДСНС. І не існує сигналів виключно для Києва. Це загальнодержавне питання. Тому дуже недоречно, якщо військова адміністрація чи будь-яка місцева влада буде брати на себе право вирішувати чи навіть просто коментувати питання державного масштабу".

В експертному середовищі тим часом різнопланово оцінюють ідею зміни рівнів небезпеки під час вимкнення сирени.

"Я давно перестав звертати увагу на зліт одиночних МіГів і вирішив для себе, що небезпечною можна вважати появу у повітрі щонайменше трьох таких машин. Бо тоді ймовірність запуску "Кинджалів" зростає. Але це мої особисті критерії та особиста відповідальність, тому я закликаю не наслідувати мій приклад. На державному рівні жодних порад давати не маю права, як і вважати ці тривоги "безпонтовими". Адже неможливо на 100% визначити: несе цей літак на собі "Кинджал" чи ні, буде запуск чи ні, куди полетить ракета, і чи вдасться її перехопити", — зазначив у коментарі "Телеграфу" військовий оглядач Денис Попович.

Він нагадав, що в арсеналі України вкрай небагато систем, здатних успішно перехоплювати балістичні та аеробалістичні повітряні цілі, "але якщо економічні проблеми від довгих тривог справді переважають реальну небезпеку, очевидно треба ухвалити політичне рішення та змінити підхід до визначення небезпеки".

"Можливо, у випадку з МіГами варто запровадити рівні повітряної загрози. Якщо рівень низький, тоді можна дозволити вийти з укриттів і запустити громадський транспорт. Але для визначення таких критеріїв варто серйозно радитись з Повітряними силами", — пояснив Денис Попович.

Нагадаємо, на засіданні Ставки верховного головнокомандувача 17 листопада президент Володимир Зеленський доручив знайти рішення, щоби тривалі повітряні тривоги через зліт МіГів не паралізували життя країни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що трохи більше половини українців вважають, що під час зльотів російських МіГів оголошувати повітряну тривогу треба завжди. Водночас близько 40% опитаних заявили, що включати сирени треба залежно від реальності загрози.