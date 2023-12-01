Повітряні тривоги в Києві: місто зазнає збитків, але у Кличка знайшли позитив

Влада міста не готова піти на скасування обмежень, хоча вони завдають дискомфорту жителям і гостям Києва

У Києві повітряні тривоги і викликані ними зупинка наземного транспорту та скасування руху поїздів метро на Лівий берег Дніпра завдають збитків комунальним транспортним підприємствам. Втім, точну суму економічної шкоди розрахувати неможливо. Про це на інформаційний запит "Телеграфу" повідомили в департаменті транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.

— На відміну від реальних збитків, фактичну вартість яких можна виявити на основі оцінки прямих майнових втрат, завданих підприємству, розмір упущеної вигоди неможливо прямо оцінити, оскільки на законодавчому рівні не існує затвердженої методики обчислення упущеної вигоди. Тому обґрунтовану суму матеріальних збитків, заподіяних КП "Київський метрополітен" внаслідок призупинення перевезень пасажирів наземною ділянкою Святошинсько-Броварської лінії та на Південному мостовому переході Сирецько-Печерської лінії на час дії в місті повітряної тривоги, підтверджену відповідними документами, розрахувати неможливо, — каже заступник директора Дептрансу Валентин Кульбако.

Скупчення тролейбусів під час тривоги 1 грудня 2023 р. Маршрутки їздять вільно

За його словами, також неможливо об’єктивно порахувати кошти, втрачені пасажирами під час зупинки наземного громадського транспорту. Адже під час посадки в рухомий склад вони оплачують проїзд (валідують електронний квиток), а після відбою повітряної тривоги пасажиропотоки можуть перерозподілятись як між маршрутами, так і різними видами громадського транспорту. Тож пасажири не завжди повертаються до початкових маршрутів.

— Також варто врахувати, що громадський транспорт не рухається, відповідно в цей час відбувається економія паливно-мастильних матеріалів та енергоносіїв, — додав Кульбако.

Як повідомлялось, недавно в Україні збільшився час повітряних тривог — причина в тому, що росіяни почали дозаправляти МіГи в польоті і запускати "шахеди" довшими маршрутами, тож траєкторія їхнього руху значно ускладнилася. За допомогою безпілотників ворог намагається знайти слабкі місця української протиповітряної оборони.

Також "Телеграф" писав, що в середині листопада президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки головнокомандувача. Серед тем на засіданні також було порушено питання про тривалі тривоги під час вильотів російських МіГів. Глава держави доручив розв'язати це питання, "щоб вильоти носіїв "Кинджалів" не паралізували країну на години".