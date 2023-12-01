Воздушные тревоги в Киеве: город терпит убытки, но у Кличко нашли позитив

Власти города не готовы пойти на отмену ограничений, хотя они наносят дискомфорт жителям и гостям Киева

В Киеве воздушные тревоги и вызванные ими остановка наземного транспорта с отменой движения поездов метро на Левый берег Днепра наносят ущерб коммунальным транспортным предприятиям. Впрочем, точную сумму экономического ущерба рассчитать невозможно. Об этом по информационному запросу "Телеграфу" сообщили в департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

— В отличие от реального ущерба, фактическую стоимость которого можно выявить на основе оценки прямых имущественных потерь, причиненных предприятию, размер упущенной выгоды невозможно прямо оценить, поскольку на законодательном уровне не существует утвержденной методики исчисления упущенной выгоды. Поэтому обоснованную сумму материального ущерба, причиненного КП "Киевский метрополитен" вследствие приостановки перевозок пассажиров наземным участком Святошинско-Броварской линии и на Южном мостовом переходе Сырецко-Печерской линии на время действия в городе воздушной тревоги, подтвержденную соответствующими документами, рассчитать невозможно, — говорит заместитель директора Дептранса Валентин Кульбако.

Скопление троллейбусов во время тревоги 1 декабря 2023 г. Маршрутки ездят свободно

По его словам, также невозможно объективно сосчитать средства, потерянные пассажирами во время остановки наземного общественного транспорта. Ведь при посадке в подвижной состав они оплачивают проезд (валидируют электронный билет), а после отбоя воздушной тревоги пассажиропотоки могут перераспределяться как между маршрутами, так и разными видами общественного транспорта. Так что пассажиры не всегда возвращаются к начальным маршрутам.

— Также стоит учесть, что общественный транспорт не двигается, соответственно в это время происходит экономия горюче-смазочных материалов и энергоносителей, — добавил Кульбако.

Как сообщалось, недавно в Украине увеличилось время воздушных тревог — причина в том, что россияне начали дозаправлять МиГи в полете и запускать "шахеды" по более длинным маршрутам, поэтому траектория их движения значительно усложнилась. Посредством беспилотников враг пытается найти слабые места украинской противовоздушной обороны.

Также "Телеграф" писал, что в середине ноября президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки главнокомандующего. Среди тем на заседании также был поднят вопрос о длительных тревогах во время вылета российских МиГов. Глава государства поручил решить этот вопрос, "чтобы вылеты носителей "Кинжалов" не парализовали страну на часы".