Кличко прокоментував скандальні слова про авторитаризм і розповів, як давно спілкувався із Зеленським (відео)

Прозвучала низка цікавих заяв

Віталій Кличко розповів про те, що децентралізація — це один із найголовніших демократичних принципів і почав нарікати на величезний тиск з боку центральної влади на органи місцевого самоврядування. Окрім цього, мер Києва зазначив, що з Президентом України Володимиром Зеленським він зустрічався до війни та між ними відсутнє неформальне спілкування.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко кореспондентові "Телеграфу" Яну Доброносову. Кличко підкреслив, що він занепокоєний ситуацією, яка склалася в країні.

Нагадаємо, що в недавньому інтерв’ю виданню Spiegel Кличко заявив, що через дії українського президента Володимира Зеленського в країні майже не лишилося незалежних інститутів влади. Це, на його думку, приведе країну до авторитаризму.

"Якогось моменту ми прийдемо до стану, де все залежить від настрою однієї людини", — зазначив Кличко.

Свої такі різкі висловлювання він пояснив складною та неоднозначною ситуацією в країні, а також зазначив, що на місцеве самоврядування чиниться сильний тиск.

"Незважаючи на війну, ми повинні зберегти всі демократичні принципи. Головний з них — це децентралізація. На даний момент ми спостерігаємо навпаки "централізацію". Величезний тиск чиниться на місцеве самоврядування. Військові адміністрації забирають управління у органів місцевого самоврядування", — наголосив мер Києва.

Також Кличко зазначив, що в Україні більш ніж 255 громад не мають керівників, оскільки їх усувають за рішеннями суду. Таким чином, органи місцевого самоврядування навмисно позбавляють влади і відбирають у них повноваження.

"Ми боремося за те, щоб бути незалежними та стати європейською країною. Нам потрібно бути сильними не лише на фронті, а й усередині країни. Органи місцевого самоврядування мають працювати. І у своєму коментарі іноземним партнерам я зазначив, що в Україні, в цьому плані, намічається погана тенденція. І це не образа з мого боку. Це просто підказка. Якщо нічого не робити, то це може призвести до плачевних наслідків", - резюмував Кличко.

Крім цього, Кличко розповів про те, що він зустрічався з Президентом України Володимиром Зеленським ще до війни. За його словами, вони навіть не мають неформального спілкування.

"Місцеве самоврядування живе своїм життям. І нам дають розпорядження через військову адміністрацію. Місцева влада практично не контактує з центральною", — наголосив Кличко.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що мобілізованим киянам по 30 тисяч гривень : Кличко розповів, коли почнуться виплати. За цими словами, за отримані 30 тисяч гривень мобілізовані зможуть придбати необхідне їм обладнання або ж використовувати їх у своїх особистих цілях — розпоряджатися грошима кожен на власний розсуд.