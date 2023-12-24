"Пытаемся делать возможное и невозможное": министр обороны рассказал об обеспечении ВСУ в 2024 году

На ситуацию также влияют другие военные конфликты в мире

В Министерстве обороны Украины постараются сделать все возможное для того, чтобы обеспечить армию необходимым вооружением и боеприпасами. Однако на ситуацию также оказывают существенное влияние вооруженные конфликты в других странах.

Эти войны также отнимают ресурсы западных производств. Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал в интервью "Суспільне Новини".

Дроны Titan Falcon на вооружении у украинской армии

"Мы пытаемся делать возможное и невозможное, чтобы все получить. За последние годы мы получили достаточно вооружения и военной техники, чтобы дать отпор и освободить почти 50% территории, захваченной после 24 февраля, открыть зерновой коридор. Это дает сигналы партнерам, что мы способны отвоевывать и амуниция или техника должны дальше работать на продвижение наших сил", ― сказал Умеров.

Украине приходится конкурировать за боеприпасы

По словам министра, пока Украине приходится конкурировать с другими странами за покупку боеприпасов. Уменьшить риски по поставкам вооружения и боеприпасов помогут уже запущенные программы по оборонно-промышленному комплексу.

"Мы начинаем конкурировать за то, чтобы купить боеприпасы. Для этого мы разработали стратегию оборонного производства в нашей стране и запустили программы по оборонно-промышленному комплексу, чтобы уменьшить риск поставок боеприпасов, ракет и другой номенклатуры. Понимая это, разработали план, посмотрели на внутренние способности, то, где мы еще можем купить, и общаемся с партнерами. Но все должно считаться не от нашей способности, а от того, что будет делать враг", ― сказал Умеров.

Напомним, генеральный директор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас ранее заявил, что отечественный оборонно-промышленный комплекс находится на этапе "разгона". Он пообещал краткий рост производства оружия в Украине, но также указал на проблемы. В первую очередь это нехватка квалифицированных кадров. Бельбас считает, что ситуацию существенно улучшила бы демобилизация инженеров. Возвращение специалистов к работе значительно повлияет на отрасль.

Что касается демобилизации, то это сейчас одна из самых обсуждаемых тем. Ранее Умеров заявил, что это, в первую очередь, вопрос справедливости для всех. Он рассказал об определенных предложениях, которые уже были поданы в Верховную Раду, потому что есть необходимость принять "огромный кластер решений".

Бельбас также рассказал, почему будет сложно существенно нарастить производство боеприпасов. Для этого нет достаточного количества пороха. В Украине нет завода, который бы его производил, и строить его во время войны очень рискованно.

Ранее "Телеграф" писал, что президент США Джо Байден подписал рекордный оборонный бюджет. Согласно этому документу Украина получит кругленькую сумму.